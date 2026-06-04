Alejandro Fernández será el encargado del Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

México está a días de convertirse en el centro de atención del planeta. La confirmación de Alejandro Fernández como intérprete del Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026 eleva las expectativas sobre una ceremonia que buscará mostrar la cultura, la música y la identidad mexicana ante millones de espectadores.

Alejandro Fernández encabezará uno de los momentos más importantes del Mundial 2026

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en territorio mexicano ya tiene a uno de sus principales protagonistas. El cantante Alejandro Fernández fue confirmado como el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante el acto de apertura que se realizará el próximo 11 de junio de 2026.

El evento tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, escenario que también albergará el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

La participación de "El Potrillo" fue confirmada como parte de un espectáculo diseñado para proyectar la cultura mexicana ante una audiencia global que seguirá el arranque del torneo desde cientos de países.

FIFA apuesta por una voz representativa de México

De acuerdo con Jurgen Mainka, director general de la oficina de la FIFA en México, la elección de Alejandro Fernández responde al simbolismo y la relevancia que tiene el artista dentro de la música mexicana. La interpretación del Himno Nacional será uno de los momentos centrales de la ceremonia, que busca combinar deporte, identidad cultural y entretenimiento en un mismo escenario.

A través de redes sociales, el cantante expresó su entusiasmo por formar parte de este acontecimiento internacional. "Es un honor llevar en alto el nombre de México", compartió el intérprete, quien suma este evento a una trayectoria ligada a la promoción de la música regional mexicana dentro y fuera del país.

Un elenco internacional acompañará la inauguración

La ceremonia no estará centrada únicamente en Alejandro Fernández. La organización confirmó la participación de diversos artistas nacionales e internacionales que representarán distintos géneros musicales y expresiones culturales.

Entre los nombres anunciados destacan:

Maná

Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

J Balvin

Danny Ocean

Tyla

La combinación de artistas busca reflejar la diversidad cultural de México y su conexión con la escena musical internacional. Mientras agrupaciones como Maná y Los Ángeles Azules representan sonidos ampliamente reconocidos dentro del país, figuras como J Balvin, Danny Ocean y Tyla aportan una dimensión global al espectáculo.

EFE/ARCHIVO

¿A qué hora comenzará la ceremonia inaugural?

Las autoridades organizadoras también dieron a conocer la logística para los aficionados que asistirán al estadio. Las puertas del recinto abrirán desde las 09:00 horas, permitiendo el ingreso escalonado de los asistentes.

La recomendación es que los aficionados ocupen sus lugares antes de las 11:00 horas, ya que la ceremonia inaugural comenzará puntualmente a las 11:30 horas.

Posteriormente se llevará a cabo el partido entre México y Sudáfrica, marcando oficialmente el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La actuación de Alejandro Fernández formará parte del espectáculo artístico previo al silbatazo inicial y será transmitida a millones de personas a través de diversas plataformas y señales televisivas.

México busca proyectar su cultura ante el mundo

La inauguración representa mucho más que el inicio de una competencia deportiva. México comparte la organización del Mundial 2026 con Estados Unidos y Canadá, por lo que el acto inaugural se convierte en una oportunidad estratégica para mostrar la riqueza cultural del país ante una audiencia internacional.

La combinación de música, identidad nacional y participación de artistas reconocidos busca consolidar una imagen positiva de México en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. La presencia de Alejandro Fernández como intérprete del Himno Nacional refuerza ese objetivo al vincular la ceremonia con una de las voces más reconocidas de la música mexicana.

“México Invita”: la plataforma para los aficionados del Mundial

Como parte de los preparativos rumbo a la Copa del Mundo, el Gobierno de México, en colaboración con la Secretaría de Turismo y la Agencia de Transformación Digital, presentó la plataforma gratuita “México Invita”. La herramienta fue creada para concentrar información turística, cultural y de movilidad relacionada con el Mundial 2026.

A través de esta aplicación, los usuarios pueden consultar:

Mapas interactivos.

Calendario de partidos.

Cartelera de eventos especiales.

Información de 157 localidades del país.

Más de 290 rutas temáticas.

Circuitos gastronómicos.

Museos y zonas arqueológicas.

Atlas turístico de los 32 estados.

Además, la plataforma permite reservar hoteles, organizar paquetes turísticos y adquirir boletos de transporte como los del Tren Maya. Otro de sus servicios es el monitoreo de precios en tiempo real mediante códigos QR respaldados por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Apoyo presencial para visitantes nacionales y extranjeros

Las autoridades también anunciaron la instalación de quioscos físicos denominados “México Contigo” en distintas zonas mundialistas. Estos módulos serán atendidos por más de 2 mil 300 jóvenes capacitados para brindar orientación migratoria y apoyo general a los visitantes.

Adicionalmente, la plataforma contará con atención telefónica permanente mediante las líneas 078 y 079, disponibles las 24 horas para resolver dudas relacionadas con hospedaje, transporte y actividades especiales.

La inauguración del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos más importantes celebrados en México en los últimos años. Con Alejandro Fernández al frente de la interpretación del Himno Nacional y un elenco que combina talento nacional e internacional, el país buscará aprovechar la vitrina global de la FIFA para mostrar su riqueza cultural ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB