Este jueves 4 de junio falleció en Francia Marjane Satrapi a los 55 años, una artista francoiraní reconocida de manera internacional por su obra Persépolis, un cómic y película autobiográficos que relatan cómo fue su infancia y adolescencia en Irán, mientras ocurría la Revolución Islámica y su exilio.

Los familiares de la autora declararon que murió de tristeza tras la pérdida de su esposo y el amor de su vida, Mattias Ripa, quien falleció el 8 de abril del 2025.

Azadeh Kian, socióloga francoiraní y gran amiga de Satrapi, señaló que la muerte de su marido fue un golpe muy duro y nunca pudo recuperarse.

Por su parte, Marjane Satrapi siempre se mantuvo muy pendiente de lo que acontecía en Irán debido a los conflictos bélicos, las represiones y violaciones a los derechos humanos.

La importancia de Persépolis para el mundo

La novela gráfica de Marjane Satrapi, publicada a partir del año 2000, tuvo una gran relevancia internacional pues visibiliza los acontecimientos de la Revolución Islámica de Irán, ocurrida en 1979. La protagonista es una pequeña de diez años de edad, quien es fanática de la banda de rock Iron Maiden y ama los cómics.

Este personaje funciona como un alter ego de la autora, y logra explicar el conflicto de una forma muy humana. A pesar de ser un tema bastante complejo, el cómic no cae en el melodrama; por el contrario, la esencia de Persépolis está lleno de humor, ternura e incluso ironía.

Gracias a su representación fácil de digerir, pero que a la vez toca temas duros y serios, Persépolis juega un papel importante para que el resto del mundo comprenda las diferentes problemáticas del país.

El cómic tiene una adaptación cinematográfica

En el año 2007 se estrenó una película basada en la novela gráfica, y consiguió nominaciones en importantes festivales del cine como Cannes, llevándose la Palma de Oro por el Premio del jurado, y el Festival Internacional de Cine Cinemanila, donde también se llevó el Premio Especial del Jurado.

El filme, dirigido por Vincent Paronnaud y producida por Xavier Rigault y Marc-Antoine Robert, está disponible para rentarse en diferentes plataformas como Prime Video, YouTube y Google Play Películas.

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