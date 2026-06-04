La emblemática casa de Silvia Pinal, ubicada en la exclusiva zona de Jardines del Pedregal en la Ciudad de México, se pondrá a la venta. Esta propiedad, en la que también vivió por muchos años Efigenia Ramos, la asistente de la actriz, fue la adoración de la diva de la época de Oro del cine mexicano, por lo que "Efi" lamenta que la vayan a vender.

La decisión fue tomada por los dos herederos de dicha casa, Alejandra Guzmán y Luis Enrique , los dos hijos que la famosa actriz tuvo con el cantante Enrique Guzmán.

¿Quién diseñó la casa de Silvia Pinal y cómo la pagó la actriz?

En la casa fue diseñada por el arquitecto Manuel Rosen Morrison, es considerada una joya histórica del espectáculo y del modernismo arquitectónico mexicano , ahí vivió sus últimos momentos Silvia Pinal, celebró muchos cumpleaños y compartió momentos con amigos, colegas y con Efigenia Ramos, quien además de ser su mano derecha se convirtió en una entrañable amiga.

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Silvia Pinal adquirió el terreno en 1955 utilizando el adelanto económico que recibió por protagonizar la película "Cabo de Hornos". Fue una de las primeras residencias edificadas en Jardines del Pedregal.

Efigenia Ramos, quien lamentó la decisión, recuerda que su jefa Silvia Pinal solía contar cómo había adquirido el terreno entonces, cuando todo estaba a mejor precio y no había nadie más en ese lugar.

¿Por qué se va a vender la casa de Silvia Pinal?

Tras la muerte de Silvia Pinal en diciembre de 2024, los herederos de la actriz, sus hijos, habrían decidido arreglar detalles de la casa de su madre para después ponerla en venta. Desean que se la quede alguien que la sepa valorar.

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Efigenia Ramos, quien fue cuestionada por la reciente declaración de Alejandra Guzmán al respecto de la venta, lamentó la decisión de los herederos, pues dice que ellos sí podrían costear el mantenimiento de la propiedad.

"Es una lástima que la vayan a vender, la señora adoraba su casa, la amaba de tal manera que...", admitió.

Dice que seguramente a su jefa no le parecería para nada que la propiedad se pusiera en venta, pues trabajó mucho para poder tenerla como la tenía.

"Claro que no, adoraba su casa, ella pensaba que iban a disfrutarla".

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Incluso, "Efi" contó que un día le dijo a su jefa: "Si usted me regalara esta casa no me haría ningún favor porque vale mucho el mantenimiento y no podría pagarlo".

A lo que Pinal le respondió: "Pero Efi, no se la voy a regalar' ".

"Es una casa inalcanzable para mí", admitió Ramos, quien considera que el que la vayan a poner a la venta no es por falta de valor sentimental, sino que realmente no tienen tiempo para estar ahí, para disfrutarla, y confiesa que ella sí la disfrutó mucho.

"La casa la disfruté más yo que muchos que son de ahí porque yo estaba todo el tiempo ahí con mi jefa", admitió.

JM