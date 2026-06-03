Oficialmente, culminó la lista de artistas que formarán parte del álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. La mañana de este miércoles 3 de junio, el cantautor tapatío Alejandro Fernández, mejor conocido como “El Potrillo”, confirmó que formará parte de este repertorio musical. “Es un honor llevar en alto el nombre de México”, compartió en redes. Con gran orgullo, el artista compartió la noticia a sus fieles seguidores: “Orgulloso de formar parte del Álbum Oficial de la FIFA Copa Mundial 2026; un proyecto que celebra la grandeza del deporte y el poder de la música para unir al mundo”. Se trata de uno de los cantantes más conocidos del género regional mexicano, por lo que hace más significativa su participación al representar a México a través de la música que animará la justa deportiva más esperada del año en el mundo del deporte. Las redes sociales enloquecieron de emoción al enterarse de la noticia: “¡Felicidades! Otra vez te veré como en los Panamericanos de GUADALAJARA; espero que superes el mismo sol, una JOYA de canción”, "Tus @CFCONFIDENTES siempre orgullosas de ti", algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación oficial. Como muchos ya saben, una de las primeras artistas que lució su nombre en la lista fue Shakira con el sencillo “Dai Dai” en colaboración con Burna Boy. Fue en un comunicado oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se dieron más detalles al respecto: “El disco es el proyecto musical y cultural más ambicioso que se haya creado para la competición”. “La FIFA ha reunido un grupo de músicos extraordinariamente potente, muy apropiado para la mayor competición de un solo deporte de la historia”, dice el escrito. A continuación te compartimos la lista completa de los artistas que destacarán con su material, así como el título de sus canciones que interpretarán: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS