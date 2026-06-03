Oficialmente, culminó la lista de artistas que formarán parte del álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. La mañana de este miércoles 3 de junio, el cantautor tapatío Alejandro Fernández, mejor conocido como “El Potrillo”, confirmó que formará parte de este repertorio musical. “Es un honor llevar en alto el nombre de México”, compartió en redes.

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Alejandro Fernández se une al álbum oficial de la FIFA Copa Mundial 2026

Con gran orgullo, el artista compartió la noticia a sus fieles seguidores: “Orgulloso de formar parte del Álbum Oficial de la FIFA Copa Mundial 2026; un proyecto que celebra la grandeza del deporte y el poder de la música para unir al mundo”. Se trata de uno de los cantantes más conocidos del género regional mexicano, por lo que hace más significativa su participación al representar a México a través de la música que animará la justa deportiva más esperada del año en el mundo del deporte.

Fans del “Potrillo” reaccionan a su participación musical en el Mundial 2026

Las redes sociales enloquecieron de emoción al enterarse de la noticia: “¡Felicidades! Otra vez te veré como en los Panamericanos de GUADALAJARA; espero que superes el mismo sol, una JOYA de canción”, "Tus @CFCONFIDENTES siempre orgullosas de ti", algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación oficial.

¿Qué artistas participan en el álbum FIFA Copa Mundial 2026?

Como muchos ya saben, una de las primeras artistas que lució su nombre en la lista fue Shakira con el sencillo “Dai Dai” en colaboración con Burna Boy. Fue en un comunicado oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se dieron más detalles al respecto: “El disco es el proyecto musical y cultural más ambicioso que se haya creado para la competición”. “La FIFA ha reunido un grupo de músicos extraordinariamente potente, muy apropiado para la mayor competición de un solo deporte de la historia”, dice el escrito.

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A continuación te compartimos la lista completa de los artistas que destacarán con su material, así como el título de sus canciones que interpretarán:

"Goals": LISA, Anitta y Rema

"Game Time": Future y Tyla

"Illuminate": Jessie Reyez y Elyanna

"Echo": Daddy Yankee y Shenseea

"Por ella": Los Ángeles Azules y Belinda

"Three Nations": 21 Savage, Nata Cano y French Montana

"No Place Like Home": Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

"In the Stars (Remix)": The Rolling Stones

"Show Me": Ayra Starr y Latto

"Mi México lindo": Alejandro Fernández

"Blessings": Stormzy, Fridayy y Angel

"Energy": Ava Max y BIA

"Lighter": Jelly Roll y Carín León

"Siir Siir": Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

"Partidazo": Danny Ocean

"Champion": IShowSpeed

"Love Always Wins": Shaggy, Cimafunk y Zema

"Dai Dai": Shakira y Burna Boy

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