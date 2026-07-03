A solo unos días del duelo entre México e Inglaterra en el Mundial 2026, Mhoni Vidente aseguró que la Selección Mexicana avanzará a la siguiente ronda. Su predicción incluye un empate en el tiempo reglamentario, una definición por penales y hasta un prometedor futuro para el joven Gilberto Mora.

Mhoni Vidente apuesta por una victoria de México ante Inglaterra

La expectativa crece rumbo al partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026, y ahora una de las predicciones que más ha llamado la atención es la de Mhoni Vidente.

Durante una de sus transmisiones la astróloga compartió su visión sobre el futuro del conjunto nacional dentro de la Copa del Mundo de la FIFA, además de pronosticar el desenlace de otros encuentros y hablar sobre el porvenir de una de las jóvenes promesas del futbol mexicano. De acuerdo con sus declaraciones, México tiene posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo , aunque el camino no será sencillo.

¿Cuál fue el pronóstico de Mhoni Vidente para el México vs Inglaterra?

Según la astróloga, el encuentro que se disputará el domingo 5 de julio de 2026, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de México, será uno de los partidos más cerrados de los Octavos de Final. Mhoni Vidente afirmó que el marcador permanecerá igualado durante los 90 minutos reglamentarios y que el boleto a la siguiente ronda se definirá desde los once pasos.

"Tenemos que ganar. Vamos a ganar este domingo", aseguró la vidente durante la transmisión.

Posteriormente explicó que, desde su perspectiva, el partido terminará 0-0 y será la tanda de penales la que otorgue el triunfo al conjunto mexicano.

"Lo que tiene que hacer México es ensayar penales. Lo más seguro es que el domingo nos vayamos a ir a penales, que queden empatados 0-0 y nos vayamos a penales y ganamos", expresó.

Las declaraciones forman parte de las predicciones personales que la astróloga comparte semanalmente y no corresponden a información oficial sobre el desarrollo del encuentro.

También predijo el resultado del Colombia vs Ghana

Además del compromiso entre México e Inglaterra, Mhoni Vidente compartió su pronóstico para otro de los partidos del torneo. Durante el mismo programa aseguró que Colombia derrotará a Ghana en el encuentro correspondiente al viernes 3 de julio, programado en el Estadio Kansas City.

Su predicción fue breve y directa:

"Colombia va ganar contra Ghana".

Con ello, la astróloga amplió sus pronósticos sobre algunos de los compromisos más esperados de la jornada mundialista. Las predicciones no se limitaron a los resultados deportivos. Mhoni Vidente también habló sobre Gilberto Mora, el futbolista mexicano de 17 años, a quien visualiza dando el salto al futbol europeo una vez que alcance la mayoría de edad.

De acuerdo con su lectura, el joven tendría posibilidades de incorporarse a clubes de primer nivel como el FC Barcelona o el Real Madrid, dos de las instituciones más importantes del futbol español. Incluso señaló que el jugador podría firmar un contrato cercano a los 14 o 15 millones de euros después de cumplir los 18 años.

"Yo le veo la carta del sol a Morita. Lo más seguro es que se vaya a ir a Barcelona o al Real Madrid. Casi 14 o 15 millones de euros el contrato después de octubre, tiene que cumplir 18 años", comentó.

Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden únicamente a la interpretación realizada por la astróloga y no representan información confirmada sobre el futuro profesional del jugador. A medida que se acerca el duelo entre México e Inglaterra, las predicciones de Mhoni Vidente han generado conversación entre los seguidores del futbol y de la astrología.

Mientras la Selección Mexicana se prepara para enfrentar uno de sus compromisos más importantes del torneo, las declaraciones de la astróloga se suman a la expectativa que rodea los Octavos de Final del Mundial 2026.

Cabe recordar que sus comentarios forman parte de sus predicciones personales y no constituyen información confirmada sobre el resultado del partido ni sobre el futuro de los futbolistas mencionados. Será el desarrollo del encuentro en el Estadio Ciudad de México el que determine qué selección avanzará a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Con información de Mhoni Vidente

BB