Luego de semanas de expectativa, Sony confirmó que Tom Holland y Zendaya visitarán la Ciudad de México (CDMX) el próximo 20 de julio como parte de la gira promocional de "Spider-Man: "Un nuevo día".

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Tom Holland y Zendaya en CDMX

De acuerdo con la distribuidora, los protagonistas encabezarán un "fan event", en el que convivirán con sus seguidores mexicanos antes del estreno de la película. Aunque todavía no se ha revelado la sede ni la dinámica de acceso, se espera una convocatoria similar a la de lanzamientos cinematográficos en el país.

Además del encuentro con los fans, los actores también participarían en entrevistas y una conferencia de prensa para promocionar la nueva entrega del universo de Spider-Man.

Los actores llevan su historia de amor a México

La expectativa por la visita también ha aumentado gracias a la gira de promoción, en la que la pareja ha acaparado reflectores. Recientemente, Zendaya destacó el compromiso de Tom con el personaje, al asegurar que su dedicación va más allá de interpretar al superhéroe, pues también se involucra en el desarrollo de la historia.

EFE / ARCHIVO

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¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en México?

La fecha elegida convierte a México en uno de los primeros países en recibir la cinta, ya que su estreno nacional está programado para el 29 de julio, dos días antes de su llegada a las salas de Estados Unidos. Por ahora, se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales de Sony, donde darán a conocer los detalles de su visita.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Spider-Man: Brand New Day?

En esta nueva premisa del aclamado superhéroe de Marvel, Peter Parker se enfrenta a la cruda realidad en una aglomerada Nueva York en la que sus amigos y seres queridos no lo recuerdan, ya que tuvo que elegir eso para salvar sus vidas. Mientras logra manejar este repentino cambio, se enfrenta a un villano poco usual, por lo que tendrá una serie de obstáculos para destruirlo. Spider-Man: Brand New Day promete emocionar a sus fans en las salas de cine.

Con información de SUN.

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