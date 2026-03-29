Alana Flores: Cuál es su peso y estatura para el Supernova Génesis 2026

La influencer mexicana Alana Flores ha ganado relevancia dentro del boxeo entre celebridades, donde mantiene un récord invicto. Su próxima participación en el evento Supernova Génesis ha generado expectativa, ya que se medirá ante la argentina Flor Vigna, luego de que la actriz Samadhi Zendejas quedara fuera del proyecto por presuntos inconvenientes logísticos con la producción.

El interés del público también se ha centrado en las características físicas de Flores, ya que la diferencia de tamaño frente a algunas de sus rivales ha sido un elemento relevante en sus combates.

En cuanto a sus medidas, la creadora de contenido tiene una estatura aproximada de 1.56 metros. Respecto a su peso, suele competir entre los 50 y 52 kilogramos, variando según la categoría y las condiciones pactadas para cada pelea.

INSTAGRAM/@alanafloresf

El enfrentamiento entre Flores y Vigna está previsto para el 26 de abril de 2026 y formará parte de la cartelera principal del evento, que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México. La función será transmitida en vivo a través de Netflix. De acuerdo con la información confirmada, este combate será uno de los estelares y constará de cuatro rounds, en lugar de los tres habituales.

Quién es Flor Vigna

Por su parte, Flor Vigna cuenta con una trayectoria consolidada en el entretenimiento en Argentina, donde se ha desempeñado como actriz, bailarina, conductora y cantante. Su popularidad creció tras su participación en realities como Bailando por un sueño y Combate, donde destacó por su desempeño físico y carisma. También ha participado en teatro y telenovelas, incluyendo un papel protagónico en Mi hermano es un clon.

Además, la argentina ya tiene experiencia en este tipo de espectáculos deportivos, con participaciones previas en eventos de boxeo entre celebridades, donde ha mostrado un desempeño competitivo.

La cartelera confirmada de Supernova Génesis incluye los siguientes combates:

Alana Flores vs Flor Vigna

Lupita Villalobos vs Kim Shantal

Mario Bautista vs Aaron Mercury

Lonche vs Willito

Con estos enfrentamientos, el evento reúne a distintas figuras del entretenimiento y las redes sociales en una propuesta que combina espectáculo y deporte.

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