Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 30 de marzo al 3 de abril

Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 30 de marzo al 3 de abril llegan con mensajes clave de renovación, crecimiento y protección espiritual para todos los signos del zodiaco.

En un periodo marcado por el cierre de marzo y el inicio de un nuevo mes, las energías se enfocan en tomar decisiones importantes, soltar lo negativo y prepararse para nuevas oportunidades.

A través de sus cartas del tarot, Mhoni Vidente revela días clave, rituales, números de la suerte y recomendaciones para potenciar la abundancia, el amor y la estabilidad, en una semana ideal para viajar, descansar y reorganizar la vida personal y profesional.

Aries

Aries se encuentra en su temporada de cumpleaños, lo que marca una etapa de renovación total. La energía está enfocada en tener claridad sobre el rumbo a seguir, con una mentalidad fuerte hacia el liderazgo y el crecimiento.

Sin embargo, las cartas advierten sobre envidias, chismes, fraudes o personas que podrían intentar robar su energía. Por ello, se recomienda protección espiritual: usar objetos de plata, agua bendita, rezar el salmo 140 y encender una veladora roja o verde el 1 de abril.

El cierre del mes será positivo, especialmente el 31 de marzo, día en el que podría llegar un dinero extra que servirá para organizar nuevos proyectos, incluido el deseo de iniciar un negocio propio.

Sus números de la suerte son 02, 11 y 39; sus colores, azul y rojo. En el amor, habrá compatibilidad con Leo, Sagitario y Capricornio, con posibilidades de relaciones estables o incluso cambios importantes como mudanzas en pareja. El arcángel Miguel será su protector, aportando fuerza, inteligencia y protección.

Tauro

Tauro recibe la carta del Mago, que indica que todo lo que pida puede hacerse realidad si deja de lado el miedo y el autosabotaje. Es una semana de cierres laborales importantes, seguida de vacaciones que podrían extenderse entre ocho y diez días.

Durante este periodo, Tauro será clave en la convivencia familiar, organizando comidas y actividades. Se recomienda llevar dinero extra para imprevistos.

En el amor, surgirán relaciones intensas pero pasajeras, especialmente con Géminis, Virgo y Capricornio. Quienes estén en pareja mantendrán estabilidad.

La salud será un punto importante, especialmente el sistema digestivo, por lo que deberá moderar excesos. Sus números de la suerte son 18, 42 y 63; colores amarillo y verde.

Se aconseja retomar estudios o cursos al regresar de vacaciones para potenciar el crecimiento profesional. También deberá ser precavido con nuevas personas y asegurar bien su hogar antes de viajar.

El arcángel Rafael lo acompañará, ayudando a sanar tanto el cuerpo como la energía.

Géminis

La carta del Ermitaño indica que Géminis encontrará respuestas y tomará decisiones enfocadas en su propio bienestar. Es una etapa de avance personal y cierre de pendientes.

Se recomienda organizar pagos y documentos antes de viajar para evitar contratiempos. Habrá oportunidades de viajes y experiencias positivas durante abril.

En el amor, es un momento ideal para iniciar una relación, con afinidad con Acuario, Libra y Virgo. También se advierte sobre evitar prestar dinero para no generar conflictos.

En salud, deberá cuidar el sistema digestivo y evitar excesos. Sus números son 05, 25 y 40; colores rojo y amarillo.

Se recomienda protección energética con listón rojo, objetos de plata y aromas cítricos. El arcángel Metatrón guiará su camino hacia estabilidad económica y crecimiento en negocios.

Cáncer

La carta del Sol marca un periodo de éxito, estabilidad y riqueza. Cáncer debe dejar de preocuparse en exceso y permitirse disfrutar, ya sea viajando o descansando.

Se visualizan cambios positivos en el trabajo y oportunidades provenientes del extranjero. En el amor, habrá conexiones con Virgo, Escorpio y Piscis.

Sus números son 12, 48 y 75; colores blanco y rojo. Se recomienda estudiar áreas como arquitectura o comunicación para potenciar su desarrollo.

El arcángel Miguel será clave para eliminar inseguridades y proteger su energía.

Leo

Leo recibe la carta del Loco, que impulsa a madurar y tomar decisiones más responsables. Es momento de dejar la indecisión y proyectarse hacia el futuro.

Habrá viajes y momentos de diversión, pero se recomienda evitar excesos y cuidar pertenencias. También deberá prestar atención a su salud, especialmente espalda y riñones.

En el amor, habrá afinidad con Sagitario, Acuario y Aries. Sus números son 01, 41 y 52; colores naranja y rojo.

El arcángel Gabriel lo ayudará a encontrar equilibrio emocional y estabilidad en su vida.

Virgo

La carta de la Templanza señala una etapa de armonía y crecimiento. Virgo deberá perdonarse y soltar el pasado para avanzar.

Se avecinan vacaciones, encuentros familiares y oportunidades económicas. Se recomienda cuidar la alimentación para evitar malestares.

Sus números son 10, 22 y 49; colores blanco y azul. En el amor, habrá compatibilidad con Piscis, Aries y Tauro.

El arcángel Jofiel lo guiará hacia claridad mental, crecimiento económico y renovación energética.

Libra

Libra recibe la carta de la Estrella, augurio de crecimiento económico, reconocimiento laboral y oportunidades importantes. El 31 de marzo será su mejor día, marcado por la llegada de dinero pendiente, pagos atrasados y la confirmación de vacaciones para Semana Santa.

Durante este periodo, podrá realizarse mejoras personales o estéticas, pero se recomienda hacerlo después de las vacaciones. Encender una veladora roja o blanca el 31 de marzo atraerá abundancia, mientras que sus colores de poder serán el azul y verde.

Sus números mágicos son 16, 30 y 37. En salud, deberá atender debilidad física o anemia, reforzando su energía con vitaminas, hierro y limpias energéticas. En el amor, habrá conexiones con Aries, Géminis y Acuario, aunque también podrían reaparecer amores del pasado con intenciones pasajeras.

El arcángel Metatrón será su guía, ayudándole a estabilizar su vida y resolver temas legales o migratorios. Se recomienda traer recuerdos de sus viajes como símbolo de abundancia y experiencias positivas.

Escorpión

Para Escorpión, las cartas marcan riqueza, crecimiento y plenitud. Será una semana completamente favorable, con viajes, disfrute y estabilidad emocional.

El dinero llegará sin problema, permitiéndole cubrir gastos y darse gustos durante las vacaciones. Se recomienda cerrar bien el mes, realizar pagos y organizar pendientes antes de viajar. El 1 de abril será su mejor día para realizar rituales con veladoras blancas o verdes y encomendarse al arcángel Uriel.

Durante Semana Santa, podrá recolectar agua bendita como protección energética y encender el cirio pascual al regresar. Se avecina una propuesta laboral importante, incluso desde el extranjero.

Sus números de la suerte son 02, 37 y 64; colores verde y amarillo. En el amor, habrá afinidad con Piscis, Cáncer y Leo, con relaciones intensas y apasionadas.

Se recomienda evitar conflictos familiares y enfocarse en disfrutar, así como considerar proyectos como emprendimientos gastronómicos. También habrá oportunidades de compras importantes y crecimiento económico.

Sagitario

Sagitario recibe la carta del Juicio, que anuncia reencuentros con personas del pasado y viajes inevitables. Su naturaleza aventurera lo impulsa a salir, pero deberá dejar todo en orden antes de partir: pagos, hogar y responsabilidades.

Se recomienda administrar mejor el dinero, ya que tiende a gastar en exceso durante las vacaciones. También deberá cuidar su piel y salud, utilizando protector solar y vitaminas.

El 31 de marzo será su mejor día para encender veladoras y pedir al arcángel Metatrón guía y oportunidades. Las cartas señalan la llegada de un “milagro”, algo muy esperado que finalmente se concretará.

Sus números son 09, 15 y 58; colores amarillo y rojo. En el amor, habrá conexiones con Aries, Tauro y Leo, con experiencias intensas y espontáneas.

Será un periodo de transformación personal, donde aprenderá a priorizarse y disfrutar plenamente.

Capricornio

Capricornio recibe la carta del Emperador, símbolo de poder, madurez y estabilidad. El 1 de abril será clave, con ingresos extra y oportunidades de viaje.

Se recomienda realizar rituales con veladoras, usar aromas como sándalo y portar un listón rojo como protección. También deberá organizar sus gastos durante vacaciones para evitar excesos.

En salud, deberá cuidar el sistema digestivo. Las cartas anuncian abundancia durante abril, con oportunidades laborales incluso en el extranjero.

Sus números son 14, 30 y 77; colores azul y verde. En el amor, habrá relaciones intensas con Aries, Tauro y Virgo.

Se le aconseja alejarse de personas negativas y aprender a decir “no”. La primavera será su mejor etapa para renovarse, iniciar proyectos y reorganizar su vida en todos los aspectos. El arcángel Rafael lo guiará en procesos de limpieza energética y estabilidad.

Acuario

Acuario recibe la carta del Carruaje, que indica avance y determinación. Será una semana clave para organizar viajes por cuenta propia, sin depender de otros.

Se recomienda protegerse de envidias con amuletos como listones rojos y objetos de plata. El 1 de abril será su mejor día para realizar rituales y pedir guía al arcángel Metatrón.

Sus números son 06, 21 y 74; colores amarillo y verde. En el amor, habrá compatibilidad con Libra, Géminis y Tauro.

Será importante hacer un balance personal, evaluar metas y eliminar personas negativas. En salud, deberá cuidar piel, dientes y cabello.

Las vacaciones traerán experiencias positivas, nuevas relaciones y renovación energética.

Piscis

Piscis recibe la carta de la Rueda de la Fortuna, que marca un periodo de éxito, disfrute y recompensas tras esfuerzos previos. Es momento de viajar, descansar y aprovechar cada día de Semana Santa.

Se recomienda no limitarse por dinero y disfrutar con lo que tenga. También deberá cuidar su salud, especialmente garganta y pulmones, evitando cambios bruscos de temperatura.

El 1 de abril será su mejor día para realizar rituales y pedir al arcángel Uriel estabilidad y crecimiento. Sus números son 20, 27 y 73; colores blanco y amarillo.

Se visualiza un nuevo trabajo o proyecto con personas influyentes o del extranjero, lo que traerá mayores ingresos. En el amor, habrá compatibilidad con Escorpión, Cáncer y Aries.

Se aconseja discreción en redes sociales para evitar envidias. Como ritual, traer un caracol del viaje y colocar dinero en su interior ayudará a atraer abundancia.

Piscis cerrará este ciclo con fuerza espiritual, determinación y una energía renovada para enfrentar los retos de abril.

Con información de Mhoni Vidente

MF