Mhoni Vidente: Números de la suerte de la semana del 30 de marzo al 3 de abril

La astróloga Mhoni Vidente dio a conocer los números de la suerte para cada signo del zodiaco durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril, un periodo que estará marcado por energías de renovación, abundancia y oportunidades económicas.

De acuerdo con sus predicciones, estos números estarán cargados de vibraciones positivas que podrán ser utilizados en juegos de azar, decisiones importantes o como guía energética para atraer dinero, estabilidad y éxito en distintos aspectos de la vida.

Mhoni Vidente destaca que, al coincidir el cierre de marzo con el inicio de abril, se abre un portal energético ideal para activar la fortuna, por lo que recomienda confiar en la intuición y aprovechar los días clave para potenciar la buena suerte.

Estos son los números de la suerte para cada signo:

Aries: 02, 11 y 39

Tauro: 18, 42 y 63

Géminis: 05, 25 y 40

Cáncer: 12, 48 y 75

Leo: 01, 41 y 52

Virgo: 10, 22 y 49

Libra: 16, 30 y 37

Escorpión: 02, 37 y 64

Sagitario: 09, 15 y 58

Capricornio: 14, 30 y 77

Acuario: 06, 21 y 74

Piscis: 20, 27 y 73

La astróloga también sugiere que estos números pueden potenciar su efecto si se acompañan con pensamientos positivos, rituales de protección y acciones concretas, especialmente durante los últimos días de marzo y el 1 de abril, considerado uno de los momentos más fuertes en cuestiones energéticas.

Además, recomienda mantenerse abierto a nuevas oportunidades, ya que esta semana no solo traerá golpes de suerte, sino también decisiones importantes que podrían marcar el rumbo económico y personal en el mes de abril.

MF