HBO Max: estos son todos los estrenos para abril 2026

Abril de 2026 llega con una renovada oferta de entretenimiento en HBO Max, que apuesta por ampliar su catálogo con producciones de distintos géneros. Desde el regreso de series consolidadas hasta el estreno de nuevas historias y la incorporación de películas recientes, la plataforma prepara un mes con contenidos pensados para diversos públicos y preferencias.

Si eres usuario de HBO Max, la plataforma ya dio a conocer su catálogo de estrenos para abril de 2026, con diversas propuestas entre series y películas que ampliarán su oferta durante el mes.

Euphoria

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Entre las producciones más destacadas se encuentra el regreso de Euphoria, cuya tercera temporada llegará el 13 de abril. En esta nueva entrega, la historia vuelve a centrarse en un grupo de jóvenes que comparten lazos desde la infancia y que ahora enfrentan una etapa más compleja en sus vidas. La narrativa conserva su estilo intenso y emocional, abordando temas como la fe, no solo en el ámbito religioso, sino también en la confianza personal y en los demás. A lo largo de la trama, los personajes confrontan sus decisiones pasadas y las consecuencias de sus errores mientras buscan sentido en medio de un entorno caótico.

Half Man

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Otra de las apuestas del mes es Half Man, que se estrenará el 24 de abril. Esta serie presenta una historia centrada en dos hombres marcados por su pasado. Niall y Ruben crecieron como si fueran hermanos, pese a no tener vínculo sanguíneo, formando una relación basada en la lealtad y la necesidad mutua. Durante su juventud fueron inseparables, aunque con personalidades opuestas: uno impulsivo y protector, el otro más tranquilo y conciliador. Un suceso determinante consolidó su relación, convirtiéndola en el eje de sus vidas, hasta que años después un reencuentro cambia su dinámica.

El escándalo Lollobrigida

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Además de estas producciones, la plataforma sumará otros contenidos a lo largo del mes. En el apartado de series, destacan “El escándalo Lollobrigida”, que se estrenará el 3 de abril en formato documental, y Hacks, cuya nueva temporada llegará el 10 de abril. También se integran “El mago oscuro” el 15 de abril y “Y, entonces, huyes” el 30 del mismo mes.

Otros títulos que se incorporan

En cuanto a cine, el catálogo incluirá títulos como Destino Final 4 el 1 de abril, The Smashing Machine el 9 de abril, “El hijo” y A Real Pain el 16 de abril, “Father Mother Sister Brother” el 17, Spencer el 23, así como “Emmanuelle” y “En los 90”, ambas programadas para el 30 de abril. Con este conjunto de lanzamientos, la plataforma refuerza su oferta de entretenimiento para distintos públicos durante abril de 2026.

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