El integrante de Guns N' Roses que se despide de los escenarios tras el Festival Pa'l Norte 2026

La agrupación musical Guns N' Roses ha emitido un comunicado oficial que sacude la alineación de su actual gira, confirmando que su teclista Melissa Reese no participará en las actividades programadas para esta primavera .

Esta pausa se debe a circunstancias personales imprevistas que la artista debe atender, lo que marca un cambio significativo en la dinámica del grupo sobre los escenarios. La noticia ha generado un fuerte impacto entre los seguidores de la banda, quienes se preguntan cómo se adaptará el conjunto durante esta etapa de presentaciones en vivo sin una de sus integrantes más queridas.

Ante esta situación inesperada, la banda ha solicitado comprensión y respeto a la privacidad , manteniendo un tono de discreción sin anunciar un posible reemplazo ni establecer una fecha oficial para su regreso.

El legado de Melissa Reese como pionera en la banda

La trayectoria de Melissa Reese dentro de la institución musical es digna de destacar, ya que forma parte oficial de la banda desde el año 2016, marcando un hito fundamental en la historia del rock contemporáneo. Su ingreso se materializó gracias a la recomendación directa del músico Bryan Mantia, lo que le permitió convertirse en la primera mujer en unirse oficialmente a la alineación del legendario grupo. Desde su llegada, ha compartido la responsabilidad de los teclados con el veterano Dizzy Reed, asumiendo el reto de sustituir a Chris Pitman y demostrando un talento indiscutible que rápidamente conquistó a la audiencia internacional que sigue cada paso de la agrupación.

El debut en vivo de la talentosa teclista se llevó a cabo durante la monumental gira mundial “Not In This Lifetime…” , una serie de conciertos que inició su recorrido en California ese mismo año 2016 y que rompió récords de asistencia. Durante diversas entrevistas concedidas a lo largo de su permanencia, la artista ha destacado constantemente el excelente ambiente de compañerismo que se vive al interior de la agrupación.

Lejos de las polémicas del pasado que solían rodear al grupo, ella considera a sus compañeros de escenario como una verdadera familia, consolidando un vínculo profesional y afectivo que ha sido fundamental para la estabilidad reciente del conjunto y para su propio desarrollo como artista de talla mundial.

Slash confirma el regreso al estudio y un nuevo álbum

En paralelo a esta reestructuración temporal de la alineación en vivo, Slash compartió información que llena de entusiasmo a la comunidad de fanáticos, adelantando que la banda planea volver al estudio de grabación muy pronto . El icónico guitarrista compartió esta información el pasado mes de febrero durante una charla con Brent Porche de 93.3 WMMR.

Este ambicioso proyecto musical marcaría un momento histórico, ya que se convertiría en el primer disco completo de estudio que la agrupación lanza desde la celebrada reunión que trajo de vuelta al bajista original Duff McKagan, elevando las expectativas de la crítica y de los millones de seguidores alrededor del planeta.

SV