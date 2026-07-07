¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron? Viaje a Italia enciende las especulaciones

Un encuentro que pretendía mantenerse en privado terminó por robarse todas las miradas del público mexicano. Las publicaciones de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en redes sociales revelaron que ambos realizaron un viaje juntos, lo que volvió a encender los rumores sobre una posible reconciliación.

Aunque ninguno de los dos compartió fotografías en compañía del otro, tanto sus seguidores como los medios detectaron que las imágenes fueron tomadas en los mismos lugares.

Tras el viaje, los actores fueron abordados por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fueron cuestionados sobre las especulaciones. Sin confirmar ni desmentir los rumores, la actriz optó por responder con humor y evitar el tema.

Aislinn comentó entre risas que tanto ella como Ochmann venían "llorando" por la derrota de México frente a Inglaterra en el Mundial.

"Por eso traemos lentes", bromeó la actriz.

La respuesta de Aislinn que volvió a alimentar los rumores

Sin embargo, cuando los reporteros le preguntaron directamente si existía la posibilidad de retomar su relación con Mauricio, sorprendió con una respuesta que no pasó desapercibida.

"¿Y si sí?", contestó, haciendo referencia a la frase que durante el Mundial alimentó la esperanza de los aficionados mexicanos.

Al escuchar nuevas preguntas sobre el viaje por Italia, Aislinn tampoco ocultó su sorpresa por el nivel de detalle con el que los medios y sus seguidores habían seguido sus movimientos.

"¿Cómo saben que fue Italia? Parecen del FBI", comentó entre sonrisas.

Cuando finalmente le preguntaron si cree en las segundas oportunidades, la actriz prefirió despedirse y dirigirse a su automóvil sin ofrecer más declaraciones, mientras Mauricio la acompañaba.

"Hasta el fin del mundo" reúne nuevamente a Aislinn y Mauricio en la pantalla

Aunque la expareja anunció su separación en 2020, desde entonces ha mantenido una estrecha relación por el bienestar de su hija, Kailani. No obstante, los rumores de una reconciliación cobraron fuerza nuevamente hace unos meses, cuando se confirmó que ambos protagonizarán "Hasta el fin del mundo", una historia de amor cuya filmación comenzó cuando aún eran pareja.

En entrevistas previas, el propio Mauricio también alimentó las especulaciones al asegurar que "la moneda está en el aire".

Durante un episodio del pódcast "La Magia del Caos", Aislinn y Mauricio hablaron con total honestidad sobre los aprendizajes que les dejó su relación y expresaron la admiración que todavía sienten el uno por el otro.

Ochmann aseguró que el vínculo que mantiene con la actriz lo ha convertido en una mejor persona.

"Es súper recíproco. Todo lo que sé sobre el amor recientemente tiene que ver contigo", respondió Aislinn.

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Mauricio añadió que ella "lo conoce como la palma de su mano", mientras ambos reconocieron que para muchas personas resulta difícil comprender el cariño que aún se tienen.

La actriz también recordó que desde su primera cita comenzó a desarrollar sentimientos muy intensos por Ochmann e incluso confesó que tenía miedo de perderlo. Ambos coincidieron en que vivieron una relación muy intensa y que, con el paso del tiempo, entendieron que amar también significa aprender a soltar.

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