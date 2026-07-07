Elton John confirma su regreso a México con dos conciertos: Fechas, precios y preventa

Como parte de una pequeña gira con la que busca despedirse del público latinoamericano, luego de que la pandemia impidiera concretar ese recorrido, el exitoso cantante británico Elton John anunció su regreso a la Ciudad de México después de 14 años de ausencia para ofrecer dos conciertos consecutivos en el Estadio Banorte.

Aunque desde hace algunas semanas circulaban rumores sobre su posible regreso, este martes AEG Presents, Cárdenas Marketing Network y Enso Music confirmaron la presencia del artista en México. Minutos más tarde, el propio intérprete lo anunció en sus redes sociales, desatando la emoción entre sus seguidores.

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El regreso del músico, considerado uno de los artistas más influyentes de la historia, busca saldar una deuda con el público latinoamericano, luego de que las presentaciones previstas durante su gira de despedida fueran canceladas a causa de la pandemia de COVID-19.

"La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón", expresó Elton John en un comunicado.

"Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo", agregó.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Elton John en México?

Los dos conciertos de Elton John están programados para el próximo mes de octubre. El cantante se presentará el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el Estadio Banorte, donde interpretará los grandes éxitos que marcaron su trayectoria de más de cinco décadas.

El artista, de 79 años, se presentó por primera vez en México hace 34 años, en el entonces Estadio Azteca, durante la gira The One. Sus actuaciones más recientes en la capital fueron en 2012, cuando ofreció dos conciertos especiales junto a Ray Cooper en el Auditorio Nacional.

¿Cuándo inicia la venta de boletos y cuánto costarán?

La preventa Banorte se realizará el 13 de julio a las 12:00 horas, mientras que los integrantes del Rocket Club podrán acceder a una preventa exclusiva el 15 de julio. La venta general comenzará el 16 de julio al mediodía a través de Superboletos.

Los boletos tendrán precios que irán de 990 a 16 mil pesos, más cargos por servicio. Además, habrá paquetes VIP de disponibilidad limitada, que podrán incluir asientos preferenciales, acceso a áreas de hospitalidad y la oportunidad de tomarse una fotografía junto al emblemático piano de Elton John.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Elton John ha vendido más de 327 millones de discos, colocado más de 85 canciones en el Top 40 y recibido seis premios Grammy, dos Óscar, un Tony y un Emmy. Este último, obtenido en 2024, le permitió alcanzar el estatus EGOT, reservado para quienes han ganado los cuatro principales premios de la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Su gira Farewell Yellow Brick Road, iniciada en 2018, marcó oficialmente su retiro de los escenarios tras ofrecer más de 4 mil 600 conciertos en más de 80 países. Sin embargo, estas presentaciones representan una despedida especial para los fanáticos de Latinoamérica que no pudo concretarse durante aquel recorrido.

INSTAGRAM/@eltonjohn

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