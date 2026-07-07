FIFA investigará presunto incidente de racismo contra IShowSpeed

Esta mañana, la FIFA informó que abrió una investigación respecto a un presunto caso de racismo ocurrido el pasado viernes durante el encuentro entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026. El principal afectado habría sido el streamer y youtuber IShowSpeed.

IShowSpeed estaba transmitiendo el partido en vivo y se le escuchó preguntarle a un aficionado con una camiseta de Argentina qué le estaban diciendo. El aficionado, que hablaba en español, parecía decirle a IShowSpeed, que es negro, que "fuera a llorar al zoológico".

"La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas", indicó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado.

"Estas acciones no tienen cabida en el futbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún lugar de la sociedad... La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquiera que actúe de una manera que socave estos valores no es bienvenido en nuestro deporte".

IShowSpeed y sus publicistas no respondieron inmediatamente a los mensajes para solicitar comentarios.

El estadounidense de 21 años, tiene más de 50 millones de suscriptores en YouTube, 45 millones de seguidores en Instagram y 47 millones en TikTok.

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OB