La Odisea: quién es quién en la nueva película de Christopher Nolan

Christopher Nolan vuelve con "La Odisea", uno de sus proyectos con los que busca ganar en el séptimo arte este 17 de julio de 2026. Esta monumental adaptación del clásico de Homero promete ser uno de los eventos más ambiciosos del año, combinando acción épica, mitología y un reparto verdaderamente insuperable.

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“La Odisea”, uno de los eventos más prometedores de Nolan

El proyecto está generando grandes expectativas para muchos cinéfilos que esperan que la cinta iguale o supere el nivel de “Oppenheimer”, que ganó 7 premios Oscar. Nolan destaca por su profesionalismo en la fotografía de cada uno de sus proyectos.

Para “La Odisea”, el director ha filmado íntegramente utilizando cámaras IMAX de 70 milímetros. Este despliegue técnico explica el gran presupuesto estimado de 250 millones de dólares.

¿Qué personajes están en “La Odisea”?

La película cuenta con un elenco de talla mundial y con una gran trayectoria. El veterano actor Matt Damon asume el monumental reto de interpretar a Odiseo. Su personaje deberá enfrentar monstruos y dioses en una travesía de diez años que pondrá a prueba su resistencia física y mental. Por su parte, la ganadora del Oscar Anne Hathaway da vida a Penélope, la astuta y paciente esposa del protagonista; Charlize Theron interpreta a la enigmática ninfa Calipso, quien retiene al héroe en su isla.

El filme destaca también por un elenco de generaciones nuevas que darán un toque fresco y de familiaridad. Tom Holland encarna a Telémaco, el hijo que busca desesperadamente a su padre ; Zendaya, quien es pareja en la vida real de Holland, brilla en el papel de la diosa Atenea.

Robert Pattinson regresa a la pantalla grande sorprendiendo como Antínoo, el líder de los codiciosos pretendientes. Su objetivo es usurpar el trono de Ítaca durante la prolongada ausencia del legítimo rey.

Más detalles de “La Odisea”

El rodaje se llevó a cabo en espectaculares locaciones de Italia, Islandia y Marruecos. Estos escenarios naturales aportan un realismo inusitado a la mitología griega, alejándose del uso excesivo de efectos digitales.

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A continuación, te presentamos los puntos clave que debes conocer antes de ir a ver este filme:

Clasificación: Es una película categoría R, dirigida a un público adulto.

Es una película categoría R, dirigida a un público adulto. Formato: Diseñada específicamente para la experiencia inmersiva en salas IMAX .

Diseñada específicamente para la experiencia inmersiva en salas . Estreno: Disponible a nivel mundial desde el 17 de julio de 2026.

Nolan busca llenar un vacío histórico en Hollywood. Sin duda, esta epopeya marcará un antes y un después en la forma de adaptar clásicos literarios.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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