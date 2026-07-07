Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift & Travis Kelce por esta curiosa razón

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce dejó un detalle que sorprendió incluso a sus seguidores más cercanos: Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia. La elección no fue casual y tiene su origen en la amistad que el actor ha construido con la pareja en los últimos años.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, estuvo repleta de momentos memorables. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el actor y comediante Adam Sandler fuera quien los declarara oficialmente marido y mujer.

Aunque para muchos la decisión pareció inesperada, la elección respondió a la relación cercana que el protagonista de Happy Gilmore mantiene tanto con la cantante como con la estrella de la NFL.

La amistad que llevó a Adam Sandler al altar

La presencia de Adam Sandler en la ceremonia no fue producto del azar. De acuerdo con la información difundida tras el enlace matrimonial, el actor mantiene una amistad con la pareja y ha expresado públicamente en distintas ocasiones la admiración que siente por ambos.

En el caso de Travis Kelce, la relación se fortaleció durante la filmación de Happy Gilmore 2, producción en la que el jugador de los Kansas City Chiefs realizó una participación especial junto al comediante. Esa colaboración permitió que ambos desarrollaran una buena relación fuera de las cámaras.

Con Taylor Swift, Sandler también ha compartido diversos encuentros públicos a lo largo de los años. Incluso ha destacado en entrevistas la amabilidad que la cantante ha mostrado hacia su familia, especialmente con sus hijas, quienes son admiradoras de la artista.

Una boda sin damas de honor ni padrinos tradicionales

Otro de los detalles que distinguió la ceremonia fue que la pareja decidió romper con algunas tradiciones. En lugar de elegir un grupo de damas de honor y padrinos, Taylor Swift nombró a su hermano, Austin Swift, como su "Man of Honor", mientras que Travis Kelce eligió a su hermano Jason Kelce como Best Man.

De esta manera, la ceremonia tuvo un enfoque más familiar, dejando que los hermanos de ambos desempeñaran los papeles principales junto a los novios. La elección de Adam Sandler como oficiante complementó esa idea de rodearse únicamente de personas cercanas y de confianza para uno de los días más importantes de sus vidas.

Así fue el enlace de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda reunió a cerca de mil invitados en el emblemático Madison Square Garden, uno de los recintos más famosos de Nueva York. Tras concluir la ceremonia, las pantallas del inmueble mostraron el mensaje "JUST&T MARRIED", un guiño a las iniciales de la pareja que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de ambos.

Los novios también apostaron por un estilo elegante para la ocasión. Los atuendos fueron confeccionados por Christian Dior, bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson. Además, utilizaron zapatos personalizados de Christian Louboutin, mientras que la cantante lució joyas de Cartier.

¿Por qué sorprendió tanto la elección de Sandler?

Aunque Adam Sandler es una de las figuras más queridas de Hollywood, pocas personas imaginaban que sería quien encabezaría la ceremonia. La noticia generó conversación en redes sociales porque el actor no suele desempeñar este tipo de funciones públicas y su nombre no aparecía entre las especulaciones previas sobre quién podría oficiar el matrimonio.

Sin embargo, quienes conocen la relación entre Sandler, Swift y Kelce señalaron que la decisión refleja el vínculo cercano que mantienen desde hace tiempo y la confianza que ambos depositan en el actor. Además de los cambios en el protocolo tradicional, la pareja optó por escribir sus propios votos matrimoniales, una de las partes más emotivas de la ceremonia.

It's official! ������ Taylor Swift and Travis Kelce are in their newlyweds era. MSG confirmed the news with a massive sign that read, “JUST&T MARRIED!”



��: Christopher Sadowski / New York Post pic.twitter.com/gcHFYYOsFB— New York Post (@nypost) July 3, 2026

El evento también reunió a familiares, amigos y numerosas figuras del entretenimiento y del deporte, consolidándose como una de las bodas más comentadas del año. La participación de Adam Sandler terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del enlace, al demostrar que la amistad entre los tres trascendió las colaboraciones profesionales y los encuentros públicos.

La elección de Adam Sandler como oficiante confirmó que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce estuvo marcada por decisiones personales más que por protocolos tradicionales. Más allá de la sorpresa inicial, el actor fue elegido por la amistad que ha construido con la pareja, una relación que nació entre colaboraciones profesionales, encuentros familiares y años de cercanía, convirtiéndolo en una de las figuras más especiales de una de las bodas más comentadas de 2026.

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BB

