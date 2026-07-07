Cinemex se luce este miércoles 8 de julio con dos estrenos imperdibles

La cartelera de Cinemex suma nuevas opciones para los amantes del cine esta semana con estrenos que llega este miércoles 8 de julio, ofreciendo alternativas que van desde el drama y la comedia hasta el terror y la aventura familiar.

La principal novedad de este miércoles es La invitación (The Invite), película dirigida por Olivia Wilde que reúne a Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton y la propia cineasta en una historia donde una cena entre vecinos toma un rumbo inesperado. Lo que comienza como un intento por revitalizar un matrimonio en crisis pronto se convierte en una situación cargada de tensión, secretos y conflictos personales. La cinta es una nueva versión de la película española Sentimental (2020).

Moana encabeza los estrenos del jueves

A partir del jueves 9 de julio, la oferta se ampliará con el esperado estreno de Moana en su versión live action. La nueva adaptación de Disney sigue a la joven protagonista en su primera gran travesía fuera de su isla, donde emprenderá una aventura por mar con el objetivo de devolver la prosperidad a su pueblo.

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Otra de las apuestas será El sonido al caer (Sound of Falling), drama alemán que narra las vidas de cuatro jóvenes pertenecientes a distintas épocas, unidas por una misma casa de campo. La película llega con el respaldo de haber obtenido el Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

El terror también tendrá espacio en la cartelera

Los aficionados al género de horror podrán encontrar Evil Dead: en llamas (Evil Dead Burn), nueva entrega de la popular franquicia. La historia sigue a una mujer que, tras enviudar, busca refugio con la familia de su esposo, pero pronto presencia cómo sus suegros comienzan a convertirse en muertos vivientes, desatando una lucha por sobrevivir.

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Con propuestas que abarcan comedia, drama, aventura y terror, Cinemex renueva su cartelera para ofrecer opciones dirigidas a distintos públicos durante la segunda semana de julio .

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SV