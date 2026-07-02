Acusan al excantante británico, Gary Glitter, de nuevos delitos sexuales

El excantante británico Gary Glitter, que cumple condena por varios delitos de pederastia, fue acusado este jueves de cuatro nuevos cargos contra una menor presuntamente cometidos entre 1978 y 1981, informó la Fiscalía de Inglaterra y Gales (CPS, en inglés).

El artista, de 82 años y cuyo nombre real es Paul Gadd, está acusado concretamente de un delito de mantener relaciones sexuales ilícitas con una menor de 13 años y de tres delitos de agresión indecente contra una menor de 14 años, según la CPS.

La fiscal jefe adjunta, Bethan David, precisó que las imputaciones se derivan de una denuncia presentada por una sola mujer "en relación con un supuesto periodo de abusos que habría tenido lugar entre 1978 y 1981".

"Nuestros fiscales han trabajado para determinar que existen pruebas suficientes para llevar este caso ante los tribunales y que hacerlo responde al interés público", señaló.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Londres (Met) indicó que recibió la denuncia el 9 de enero de 2025 y que la antigua estrella del 'glam rock' fue interrogado el 22 de julio del año pasado como parte de la investigación.

"La víctima está recibiendo actualmente apoyo de agentes especializados", explicó la Met.

Glitter cumple condena desde hace años

Glitter cumple desde 2015 una condena de 16 años de prisión por delitos sexuales contra tres menores. Tras quedar en libertad condicional en 2023, fue devuelto a prisión semanas después por incumplir las condiciones y permanece recluido en la prisión de Channings Wood, en el condado inglés de Devon.

Con anterioridad había cumplido penas de cárcel en Vietnam por abusar sexualmente de dos niñas y en el Reino Unido por posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

Se espera que el músico, que fue muy famoso entre los años 70 y 90 del siglo pasado, comparezca ante un tribunal de Londres el próximo 5 de agosto.

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AO

