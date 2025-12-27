Actor de 'Los Soprano' y 'Resident Evil' dispara a mujer por pleito vial

El ataque sucedió el 11 de septiembre, cuando el actor Ernest Heinz presuntamente dispararía contra una mujer identificada como M. Arias Galva. La víctima llamó a la policía diciendo haber recibido un disparo en el rostro, cerca de la universidad de Stockton en Galloway Township, Nueva Jersey.

Este mes, Heinz fue formalmente acusado del ataque por un jurado y se espera que comparezca ante el tribunal el 30 de enero de 2026.

Heinz niega las acusaciones

El abogado del actor declaró al medio que su cliente niega las acusaciones tal como se han presentado y que impugnará los cargos mediante el proceso legal: "donde los hechos, y no las especulaciones ni los titulares, determinarán el resultado".

Además, solicitó al público que respete la presunción de inocencia y permita que el asunto se resuelva en los tribunales. Heinz permanecerá bajo custodia hasta el inicio del juicio.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Durante el episodio, Heinz conducía un Honda CR-V blanco registrado a nombre de su madre. Ambos, Heinz y Arias-Galva, se incorporaban a un solo carril en South Pomona Road cuando supuestamente se produjo un altercado.

Posteriormente, al encontrarse nuevamente, Heinz habría gritado desde su auto y disparado al menos una bala hacia el vehículo de la mujer , utilizando una pistola calibre .380 registrada a nombre de su padre. Los fiscales afirmaron que Heinz también le dijo a la víctima: "Te voy a matar" durante el incidente.

La víctima sufrió gran daño en el rostro y se teme que no pueda volver a ver desde el ojo afectado.

Las autoridades lograron identificar a Heinz gracias a imágenes de seguridad que lo muestran regresando a Port Republic con un arma, además de recuperar dos bolsas en una residencia de la zona: una contenía un rifle. El almacén donde se hallaron las bolsas había sido alquilado por un amigo de Heinz.

Arias-Galva proporcionó a la policía una descripción del atacante, señalándolo como un hombre blanco, con cabello rubio recogido en una coleta.

