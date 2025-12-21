Aaron Mercury denuncia haber sido víctima de robo y lo toma con humor

El creador de contenido Aaron Mercury llamó la atención en redes sociales después de relatar un incidente que vivió recientemente y que le provocó molestia y frustración. El influencer, quien también fue participante de La Casa de los Famosos México, utilizó sus plataformas digitales para compartir cómo fue víctima de robo.

El hecho fue dado a conocer a través de historias de Instagram, en varios videos mostró los daños que sufrió su camioneta, cuyos vidrios fueron destrozados por una persona desconocida. De acuerdo con su testimonio, el acto no parecía tener un motivo claro, ya que no había objetos de valor dentro del vehículo.

“Me la hicieron, chavales, ahora sí me la hicieron”, expresó visiblemente molesto.

Aaron Mercury narra el suceso en entrevista

Posteriormente, en una entrevista con Gerardo Escareño, realizada tras haber obtenido el primer lugar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy” junto a la actriz Brigitte Bozzo, explicó que la situación resultó aún más desesperante debido a que recientemente había llevado su camioneta al taller para reparar los frenos.

“Ni siquiera traía nada, se pasaron de lanza”, comentó al respecto.

Mercury también señaló que en la zona donde ocurrió el robo hay cámaras de vigilancia, por lo que decidió revisar las grabaciones con la intención de identificar al responsable. Horas más tarde, compartió imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su casa, en las que se observa que el robo fue planeado.

Según explicó, el sujeto permaneció varios minutos cerca del vehículo antes de actuar y tardó un tiempo considerable en romper el cristal. En los videos se aprecia a un hombre con pantalón gris, chamarra y gorra verde, quien se acerca a la camioneta, rompe una ventana y extrae un objeto del interior.

“Regresó el mismo hombre, se mete por la ventana y arranca un estéreo que estaba dentro del vehículo. En cuanto lo saca, se va caminando (...) mi niñote, no te vas a salir con la tuya, te voy a encontrar”, afirmó.

INSTAGRAM/@aaronmercury

A pesar del enojo que manifestó inicialmente, el influencer decidió afrontar la situación con humor. Más adelante, publicó un video en TikTok en el que aparece junto a uno de sus amigos, quien se colocó en el sitio donde ocurrió el robo mientras Aaron analizaba las imágenes de seguridad.

En tono de broma, comenzó a “describir” al presunto responsable; sin embargo, cada vez que mencionaba alguna característica, su amigo se quitaba una prenda o accesorio, simulando ser la persona que cometió el robo.

Con información de SUN

