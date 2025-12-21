A partir de este sábado 20 de diciembre y hasta el 4 de enero de 2026, el Zócalo capitalino será sede de la tradicional verbena navideña “Festival de Luces”, un evento que llenará de color, música y actividades culturales el corazón de la Ciudad de México.

Lee también: Top 10 de las canciones más buscadas de 2025

Durante más de dos semanas, las y los asistentes podrán disfrutar de árboles monumentales, esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos, áreas con nochebuenas del Suelo de Conservación, así como una amplia oferta artística y musical para todo público.

Cartelera del Festival de Luces

Domingo 21 de diciembre Foro Navideño

14:45 h – El soplido del Diablo

16:15 h – El soplido del DiabloEscenario Conciertos

14:00 h – Navidad y algo más… – Voz en Punto

15:30 h – Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)

17:00 h – Fratta

18:15 a 19:15 h – Los Kcomxtles

19:30 a 21:00 h – Cecilia Toussaint

21:05 a 22:30 h – Sonido La Diosa del Rock

Lunes 22 de diciembre Foro Navideño

14:50 h – Chilangos al pesebre (función 1)

16:20 h – Chilangos al pesebre (función 2)

Escenario Conciertos

14:00 h – Coro Staccato

15:35 h – Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México (Selección Cuicatl)

18:15 a 19:15 h – Carolina Ross

19:30 a 21:00 h – Los Cardenales de Nuevo León

21:05 a 22:30 h – Sonido Barrio Norte

Martes 23 de diciembre Foro Navideño

14:50 h – Echen confites, cuentos y sones

16:20 h – Echen confites, cuentos y sones

Escenario Conciertos

14:00 h – Coro Staccato

15:35 h – Malaria Dancing Club (Selección Cuicatl)

17:05 h – Paz Quintana (Chile)

18:15 a 19:15 h – La Coreañera

19:30 a 21:00 h – Los Askis

21:05 a 22:30 h – Mosaico Sonidero

Miércoles 24 de diciembre Foro Navideño

14:35 h – Elena Durán

16:20 h – Arz Noctis Anima Ensamble (Selección Cuicatl)

Escenario Conciertos

13:50 h – Val Hozu

15:20 h – Todos a Belén, Pastorela – Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua

17:05 h – Musas, Ensamble de Arpas

Jueves 25 de diciembre, de 17:00 a 22:00 h, el Zócalo se ilumina con “Luces de Invierno”, con recorridos entre esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos y música en vivo.

Escenario Conciertos

16:00 h – Jack Distortion

17:00 a 17:45 h – Ecos Tropicales (Selección Cuicatl)

18:05 h – Los Mulatos de Pepe Arévalo

19:15 h – Danzonera Isora Club

20:30 h – Danzonera Urban

Viernes 26 de diciembre De 16:20 a 22:00 h – Luces de Invierno

Escenario Conciertos

16:00 h – El Poder del Barrio (Selección Cuicatl)

17:00 h – Jazz & Flow (Orquesta Nacional de Jazz)

18:15 a 19:15 h – Hispana

19:30 a 21:00 h – Baby Volcano (Guatemala)

21:05 a 22:30 h – DJ Lashenka

Sábado 27 de diciembre

17:00 a 20:00 h – México Canta

20:20 a 22:00 h – DJ Cybernico

Domingo 28 de diciembre

16:00 h – Xandul (Selección Cuicatl)

17:00 h – Sónex

18:15 h – Chimo Psicodélico (Colombia)

19:30 a 21:00 h – Cimarrón (Colombia)

21:05 a 22:30 h – DJ Sé

Lunes 29 de diciembre Festival de Luces de 16:20 a 22:00 h

16:00 h – Sr. Dinamita (Selección Cuicatl)

17:00 h – Mexamorphosis (EUA–México)

18:15 a 19:15 h – Renee

19:30 a 21:00 h – The Altons (EUA–México)

21:05 a 22:30 h – Sonido Rumba Tropical

Martes 30 de diciembre

16:20 h – Rude Times (Selección Cuicatl)

17:15 h – Los Korukos

18:15 h – Out of Control Army

19:30 h – Las Víctimas del Dr. Cerebro

21:05 h – DJ Heros

Jueves 2 de enero Zona Nochebuenas

16:15 h – Domte – Cía. Nacho Flores (España)

Escenario Conciertos

15:30 h – Rancho Cósmico (Selección Cuicatl)

17:15 h – Los Detectives

18:15 a 19:00 h – Neptuna

19:20 h – La Barranca

21:10 h – Los Amantes de Lola

Viernes 3 de enero Zona Nochebuenas

12:00 h – Domte – Cía. Nacho Flores (España)

16:05 h – Domte (función 2)

Escenario Conciertos

17:05 h – Fania Delena y la Rebelión Rumbera (Selección Cuicatl)

17:15 a 18:00 h – La Orquesta de Pérez Prado

19:20 h – Jorge Carmona, La voz del barrio

20:40 h – Orquesta Canela (Colombia)

21:55 h – DJ Santiago Show

Sábado 4 de enero Zona Nochebuenas

16:00 h – Domte – Cía. Nacho Flores (España)

Escenario Conciertos