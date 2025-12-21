A partir de este sábado 20 de diciembre y hasta el 4 de enero de 2026, el Zócalo capitalino será sede de la tradicional verbena navideña “Festival de Luces”, un evento que llenará de color, música y actividades culturales el corazón de la Ciudad de México.Durante más de dos semanas, las y los asistentes podrán disfrutar de árboles monumentales, esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos, áreas con nochebuenas del Suelo de Conservación, así como una amplia oferta artística y musical para todo público.Domingo 21 de diciembre Foro NavideñoLunes 22 de diciembre Foro NavideñoEscenario ConciertosMartes 23 de diciembre Foro NavideñoEscenario ConciertosMiércoles 24 de diciembre Foro NavideñoEscenario ConciertosJueves 25 de diciembre, de 17:00 a 22:00 h, el Zócalo se ilumina con “Luces de Invierno”, con recorridos entre esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos y música en vivo.Escenario ConciertosViernes 26 de diciembre De 16:20 a 22:00 h – Luces de InviernoEscenario ConciertosSábado 27 de diciembre17:00 a 20:00 h – México Canta20:20 a 22:00 h – DJ CybernicoDomingo 28 de diciembreLunes 29 de diciembre Festival de Luces de 16:20 a 22:00 hMartes 30 de diciembreJueves 2 de enero Zona NochebuenasEscenario ConciertosViernes 3 de enero Zona NochebuenasEscenario ConciertosSábado 4 de enero Zona NochebuenasEscenario Conciertos