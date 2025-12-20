Salma Hayek se suma a la fiesta de Bad Bunny en el Estadio GNP

Salma Hayek se dejó ver disfrutando de una animada velada durante el sexto concierto de Bad Bunny, llevado a cabo este viernes en el Estadio GNP. La actriz originaria de Veracruz acudió al show y vivió de cerca la energía del espectáculo.

La intérprete presenció el concierto desde el área conocida como “La casita”, donde compartió el momento con personalidades como Danna Paola y Loreto Peralta. En grabaciones difundidas en redes sociales, Hayek aparece bailando al ritmo de “Ábreme paso”, tema de Los Pleneros de la Cresta.

Posteriormente, la actriz compartió en su cuenta de Instagram algunas impresiones de la noche y dedicó un mensaje al cantante puertorriqueño, a quien agradeció por recordarle la importancia de valorar los pequeños momentos de la vida y amar sin reservas.

La actriz describió la velada como una celebración marcada por el intercambio cultural y el cariño entre México y Puerto Rico: "Gracias Benito por tu música, por hacer que mi cuerpo ayer bailara hasta entrar en trance y por abrazar tan hermosamente a mi México", y cerró con un "Que viva México y Puerto Rico".

La publicación incluyó también clips grabados lejos del escenario, donde aparece usando un sombrero y cantando junto a sus seres queridos. Aunque su hija Valentina no asistió, Hayek intentó incluirla, como se aprecia en un video en el que dice: "Es para mi hija".

Durante la semana, otras figuras del espectáculo han acudido a los conciertos, entre ellas Ana de la Reguera, Diego Boneta y Yalitza Aparicio, así como celebridades de internet como Yeri Mua.

La presencia de Hayek llamó especialmente la atención, ya que la actriz suele visitar México en contadas ocasiones.

YC