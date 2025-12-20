Pati Chapoy critica el baile de Fátima Bosch durante su recibimiento en Tabasco

La conductora Pati Chapoy expresó su desacuerdo con la forma en que Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se desenvolvió durante su recibimiento en Tabasco, donde bailó frente al público. Para la presentadora de Ventaneando, esa actitud habría motivado que el equipo decidiera retirarla del escenario.

Te puede interesar: Julieta Venegas, la gran sorpresa en el sexto concierto de Bad Bunny

Fátima Bosch obtuvo la corona de Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre en Tailandia, un triunfo que no estuvo exento de controversia, ya que estuvo rodeado de señalamientos sobre presuntos privilegios , así como un enfrentamiento con uno de los directivos del certamen y críticas por parte de exintegrantes del jurado.

Pese a ello, en México la originaria de Teapa ha recibido una bienvenida multitudinaria. En Villahermosa, calles se llenaron de banderitas, coronas y flores en su honor, mientras que el Estadio Centenario 27 de Febrero fue escenario de una celebración masiva para la nueva Miss Universo.

“Por eso la bajaron”, dice Pati Chapoy

Aunque Chapoy reconoció el cariño con el que fue recibida Fátima Bosch en Tabasco, expresó su desacuerdo con la forma en que se comportó sobre el escenario. El momento se volvió viral luego de que una mujer, presuntamente parte de su equipo, subiera para cargarla durante algunos segundos y retirarla del lugar.

Para la conductora, el baile de Fátima habría sido la señal para que decidieran bajarla del escenario.

“Ahí decidieron ‘mejor mamacita, te guardamos un rato porque ya es muchísimo’”, comentó Chapoy durante la emisión del programa.

Por su parte, Ricardo Manjarrez opinó: “Es Miss Universo, no la reina del carnaval”, comentario con el que Chapoy coincidió.

Luego de que Pedro Sola señalara que debe existir un protocolo para las ganadoras del certamen, Chapoy reiteró: “Por eso la bajaron, Pedro”.

“La bajaron porque está quedando mal”, remató Sola mientras se transmitían las imágenes, que para muchos usuarios en redes resultaron graciosas y reflejo del carácter alegre de Fátima Bosch.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP