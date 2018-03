Zerboni se convertirá en guerrero

Aventura, acción y retos constantes que pondrán a prueba las capacidades físicas y mentales de modelos, como Sara Corrales, futbolistas, como Johan Rodríguez, y otros deportistas como la boxeadora profesional Mariana "La Barbie" Juárez; y por supuesto, actores como Mariana Echeverría, Pedro Prieto, Ana La Salvia y Salvador Zerboni. Cada uno de estos participantes se convertirá en un guerrero en el nuevo show de Televisa: "Reto 4 elementos".

Aunque aún no hay fecha definida para el estreno, sólo se sabe que arrancará en marzo, y también se desconocen los retos y actividades que los 32 participantes tendrán que realizar; conocemos que el programa televisivo se llevará a cabo en la Riviera Maya y que exigirá bastante a sus competidores, por lo que muchos de ellos se preparan físicamente y de manera especial para lo que parece demandará el reality; no es el caso de Zerboni, quien confesó, en entrevista con este medio, no llevar una rutina ni dieta especialmente para su participación:

"Hay que hacer de todo para estar listo. No quiero decir que hago algo especialmente, hay que hacer de todo, correr, saltar, hacer todo tipo de deportes, concentrarse en todo un poco, y mentalmente más que nada, porque la fuerza viene de la cabeza. Continúo con mis preparaciones físicas cotidianas. No he seguido ninguna dieta ni preparación especialmente para el programa".

Sin embargo, Zerboni cuenta con un as bajo la manga, pues a lo largo de su vida ha ejercido el deporte de manera constante: "Fui competidor de 100 metros toda mi vida, por lo que soy un atleta; aunque fuera de eso... Todas las demás competencias han sido por hobbie o gusto, más que por cuestiones profesionales".

Por otro lado, el actor adelanta que su equipo lo conformará cuatro actores más, "serán 32 personas, por lo que serán varios equipos, por lo que estará buena la competencia. Todos pueden ser mi principal rival y a la vez nadie, porque uno nunca sabe lo que puede deparar el destino; además, no sabemos cómo serán las competencias, no sabemos de qué constan, así que llegando en Rivera Maya veremos de qué trata y no queda de otra más que competir".

Disfrutar de los retos

Si bien Zerboni no se sentía preparado para formar parte de un programa televisivo como lo será "Reto 4 elementos", donde tendrá que competir en diferentes situaciones que incluirán el agua, la tierra, el fuego y el aire, como el nombre del reality lo indica; aceptó gustoso participar en él pues admite que vencer obstáculos es parte de su personalidad:

"Me sentí preocupado cuando me invitaron a participar, porque físicamente me parece que no estoy preparado, pero acepté en un segundo porque me gustan los retos, hay que ser apasionado y aguerrido. Darle para adelante".