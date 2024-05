La muerte de Verónica Toussaint conmocionó al mundo del espectáculo. Varios han sido los famosos que se han confesado con el corazón roto por su partida y, aunque, cada uno de ellos lleva su duelo de manera diferente, todos coinciden en el gran ser humano que la conductora era.

La noche de este jueves, Ciro Gómez Leyva pausó su noticiero para dar a conocer el fallecimiento de la también actriz a causa del cáncer de mama, y desde ese momento, los mensajes para honrar su memoria, en redes sociales y en televisión, comenzaron a aparecer.

La mañana de este viernes, en el programa "Sale el Sol", amigos y compañeros de Toussaint, entre ellos Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal, "El Estaca" se reunieron para despedirla y sobre todo recordar algunos de los mejores momentos que vivieron a su lado.

El primero en hablar fue Videgaray, quien con una sonrisa, pero el dolor dibujado en el rostro la describió como una mujer excepcional:

"Era un ser único, nunca he conocido una mujer como ella. Tenía la capacidad de hacerte sentir bien con un chiste, tenía una gran sensibilidad. Te percibía inmediatamente en qué estado de ánimo estabas", expresó.

Eduardo dejó claro que para él su vida fue otra a partir de que conoció a Verónica, con quien compartía, además de una bonita amistad, el amor por el deporte: "Conocer a Vero fue un shock. Te quiero Toussaint, allá nos vemos".

Sancristóbal, por su parte, y con la voz entrecortada reveló que aún no puede asimilar la partida de su mejor amiga: "Anoche que me avisaron, no lo podía creer. Todavía no sé si es verdad o no", dijo.

"Era una hojaldra, era muy divertida, muy inteligente. Es una de las mejores personas que conozco y la quiero mucho", agregó.

El también locutor, a punto de romper en llanto, explicó la peculiar pero muy especial relación que mantenía con Toussaint y es que, fieles a su manera de ser, solían decirse te quiero a través chistes y hasta mentadas de madres: “Era mi mejor amiga, y era una persona a quien amé, la verdad”.

Por último, y a pesar del dolor, José Ramón se negó a recordarla con dolor, pues fueron muchos más los momentos importantes, bonitos y sobre todo de aprendizaje que Toussaint dejó en su vida :

"Siempre iba para adelante. Entre todas las cosas que era: chistosa, guapa, entretenida, lista... era una persona determinante, por eso la gente la consideraba admirable y por eso creo que hay que honrar su memoria de esa manera", finalizó.

Con información de SUN.