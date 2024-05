Peso Pluma revela que su corte de pelo fue un error

El característico corte de cabello de Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, se ha convertido en una marca distintiva del famoso cantante, al punto de que muchos de sus seguidores intentan replicar su estilo. Aunque podría pensarse que el intérprete de "LADY GAGA" acudió a un estilista reconocido para lograr su apariencia, en realidad, su look fue fruto de la casualidad.

Recientemente, Emilio habló sobre este tema en una entrevista para "The Jimmy Fallon Show". Después de que el presentador le mencionara que hay personas que solicitan "el corte de Peso Pluma", tipo "mullet", cuando acuden a la peluquería, Emilio respondió con una sonrisa: "Y yo no quiero (ese corte)".

Sobre cómo surgió su estilo, Hassan explicó que todo fue un "error" cuando le estaban cortando el pelo en un lugar de Medellín, Colombia. "Fui a hacer un video allá mientras estudiaba la carrera y, como simplemente lo estaban haciendo mal, cuando me vi al espejo me di cuenta de que en realidad no estaba tan mal. Así que lo conservé", comentó, provocando la risa del público presente en el show.

Además, reconoció que su excéntrico peinado ha tenido una fuerte influencia en los niños pequeños y que lo mantiene porque a ellos les agrada: "Se volvieron locos", dijo.

Durante la charla, Jimmy Fallon también se colocó una peluca con el corte de La Doble P, lo cual hizo que tanto la audiencia como el mismo cantante soltaran estruendosas carcajadas, ya que fue un momento bastante cómico.

SV