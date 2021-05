Zack Snyder quiere una secuela de “El ejército de los muertos”

Netflix abrió todo un nuevo universo con el estreno la semana pasada de “El ejército de los muertos”, cinta de la que ya se tenían contempladas dos precuelas (un largometraje y una serie animada). La novedad es que el director de la película, Zack Snyder, se dijo listo para rodar una secuela.

El escritor, guionista y director explicó a en entrevista con “Entertainment Tonight” que tanto él como Shay Hatten, el otro guionista de la cinta, están dispuestos a escribir una historia más sobre estos personajes, claro, siempre que Netflix muestre interés en llevarla a cabo.

“Si en algún momento existe deseo por más ‘Ejército de los muertos’, Shay y yo sabemos exactamente a dónde va la historia, así que estamos listos”, afirmó el realizador.

No sería extraño que Netflix le tomara la palabra, dado el empeño que puso en la promoción de esta cinta. Zack había mencionado en una charla con la revista “Suare” que en la precuela en formato de serie animada “vamos a conocer el origen de la plaga zombi, cómo comenzó o al menos de dónde viene y qué es. Será una verdadera locura”.

Insiste con los héroes

Además de mantener la atención en los muertos vivientes, Zack no quita el ojo de la posibilidad de rodar otra cinta sobre los héroes de DC Comics, aunque reconoce que su relación con el estudio que tiene los derechos, Warner Bros., no es del todo positiva.

“Ellos me despidieron y no quiero eso. Amo a esos personajes y a ese universo, invertí gran parte de mi vida en esas películas, pero no es mi decisión seguir con ellos. Nunca le diría que no a otra película de DC, pero no está en mis manos seguir”.

El realizador estrenó recientemente su versión de “Justice League”, que si bien tuvo una buena recepción entre los fans, no convenció a los ejecutivos de DC para mantener la visión creativa de Zack Snyder sobre personajes como “Superman” y “Batman”.

LS