Zac Efron primer ganador en los Teen Choice Awards 2018

El actor Zac Efron resultó el primer ganador en la entrega de los Teen Choice Awards 2018, que se realizan en Inglewood, California.

Los conductores de esta gala son Lele Pons y Nick Cannon.

El cantante estadounidense Lauv se encargó de abrir la ceremonia, con el tema "I Like Me Better".

AP / C. Pizzello

Zac Efron obtuvo la tabla de surf, que se entrega como premio en esta gala, en la categoría de actor de película de drama por su trabajo en "The greatest showman".

"Quiero agradecer a un par de personas. Hugh Jackman por ser una persona increíble para trabajar", dijo el actor, quien definió a Jackman como su "héroe, mentor y buen amigo".

Efron también agradeció a Zendaya, al director Michael Gracey, a la gente involucrada en la cinta y a los fans.

JB