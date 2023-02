La enemistad entre Yuridia y Pati Chapoy se remonta a 2005, cuando ella obtuvo el segundo lugar en "La Academia" y comenzó su carrera profesional.

En redes circulan varios momentos en los que Chapoy opinó sobre el desempeño y la imagen de Yuridia, delante y detrás de cámaras, como en una ocasión en la que fuera del aire le dice ante otras personas, que necesita a un representante que piense en lo que ella no piensa.

"Lo que le digo a Yuridia es que necesita un representante que la ubique, que la controle, que la organice; yo sé que no sabes nada de esto, que no te gusta, que no compartes, pero la única forma de que alguien dé el salto internacional a todo lo que da es con alguien que esté pensando lo que tú no piensas", expresó Chapoy ante una evidente incomodidad de ella.

"Alguien que me ame más bien", respondió ella, mientras que Chapoy arremete: "No, no, eso es aparte"; después, Yuridia comenta que ella debería recibir el porcentaje justo, que no la "asalten", y nuevamente Chapoy responde que así son las cosas en el mundo artístico.

Este momento y otros en los que los conductores de "Ventaneando" comentan y se burlan de Yuridia, han inundado Twitter, donde los fans de la artista crearon el hastag #YuridiaNoEstasSola.

Cibernautas critican que Pati Chapoy siga sin disculparse con Yuridia por haber criticado su cuerpo, hace unos días, con el Escorpión Dorado, Pati recordó cuando le dijo "gorda", lo que generó nuevos comentarios en redes.

"No somos amigas, pero yo la admiro mucho, el asunto es que cuando salió a 'La Academia' estaba muy pasada de peso; siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda. Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de 'Ventaneando', no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mi ni de la gente de 'Ventaneando'", dijo la conductora.

Revisando videos del programa en el que hablan sobre ella, en varios de ellos opinan que Yuridia "reprocha de su talento", que vive con ansiedad, y que le pesa la voz que tiene.

En otro material de uno de los programas, Pati Chapoy critica el look de la nacida en Hermosillo, "¿Regresó Jenni Rivera o qué pasó ahí?", cuestiona; en ese mismo video, Pedro Sola la califica como "gorda", y en otra ocasión como "mamo..".

