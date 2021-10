Yuridia responde a críticas que la señalan como borracha

Yuridia se tomó con humor que la señalaran de borracha. La cantante respondió a través de sus redes sociales mediante unos videos en donde contestó a la versión de una revista en la que se asegura que su esposo Matías Aranda la había abandonado por esta causa.

"Estoy aquí con el abandonador, no sé si debería de hacer esto", comenzó diciendo la intérprete de "Amigos no por favor"; compartió unas fotos junto a su marido.

Yuridia no descartó proceder con una demanda por lo dicho de la revista que publicó el artículo.

"En realidad la leyó mi hermana, yo no me meto a leer absolutamente nada, mi hermana me dice que me están haciendo quedar como una alcohólica de lo peor; la verdad es que no lo soy, me la estoy pasando bien, y si lo fuera les vale pito, ¿no?, pero coo ya se tomaron el atrevimiento de hacer una nota difamatoria, mi pregunta es: ¿quieren una demanda?".

Yuridia se unió en matrimonio con Matías Aranda en el año 2019.

AC