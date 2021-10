Galilea Montijo habla sobre el caso de Inés Gómez Mont: "No ayudo en el tema"

Galilea Montijo habló sobre el caso de Inés Gómez Mont, quien es acusada junto a su esposo Victor Manuel Álvarez Puga por lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron que Gómez Mont y Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, son rastreados por la Interpol y la Fiscalía General de la República (FGR) para detectar su paradero y ser presentados ante la justicia mexicana.

Sobre esto, reporteros intervinieron a Galilea Montijo para saber su opinión al respecto, debido a que afirmó que tenía contacto con Mont en el programa “Hoy”.

“No voy a comentar nada del tema”, dijo Galilea. “Con todo respeto, para ustedes, quienes están, yo la verdad no sé del tema, entonces, como te digo, de la última vez me quedó la experiencia, empezaron a mover comentarios míos que la verdad no ayudo en el tema, entonces, me voy a callar y no voy a decir nada”.

Cabe señalar que Mont y Montijo se vieron 4 días después (el 14 de septiembre) de que se dieran a conocer las órdenes de aprehensión en contra de la también conductora y su esposo.

Galilea Montijo estuvo ausente en “Hoy” varios días por un problema médico. Según la conductora, padece hipertensión al igual que su mamá y otros integrantes de su familia.

“Detectado a tiempo, pero sí es de ponerle atención”, explicó Montijo.

AC