Yuri y su Versace de 35 mil dólares

Para nadie es un secreto que Yuri da todo en sus shows, especialmente si se trata de atuendos, la apuesta visual y la imagen son muy importantes para la cantante, por lo que la moda juega un papel fundamental en su vida. No por nada décadas atrás tenía el mote de “La Madonna Mexicana”.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con ella sobre su conexión con la moda y cómo se ha ido haciendo de piezas icónicas: “Soy una persona que me gusta estar linda para mi público, admiro mucho a JLo y a Beyoncé, también a Madonna que ahora ya está más relajada, pero cuando estaba en su apogeo era una mujer que imponía moda, que siempre estaba con los mejores diseñadores. Y creo que las artistas tenemos que estar lindas siempre, también para ustedes (la prensa) porque son el eslabón entre nosotras y el público”.

Confiesa que ella nota en los comentarios que hace la audiencia que siempre se refieren a que está bien vestida; cuenta a manera de anécdota que incluso las sobrecargos cuando aborda sus vuelos, le han hecho ver que siempre está impecable. También recordó con gracia que cuando hizo la gira con Pandora; sobre todo Isabel y Mayte le decían que se relajara más con su imagen, pues siempre estaba perfecta, pero Yuri comparte que no se arreglaba para opacarlas ni mucho menos, simplemente es un hábito que le heredó su madre Dulce Canseco.

“Mi mamá me educó así, cuando yo comencé a ser famosa entre los 15 y 16 años”. A donde tuviera que ir, cuidaba mi imagen: “Vaya siempre bonita, la gente ya la empezó a ver en ‘Siempre en Domingo’ y en la OTI”, recuerda Yuri que le decía su madre. “Entonces ya es costumbre, es algo que es normal para mí. Me gusta la moda, me gusta estar linda, esto me da vida”.

Comparte Yuri que su clóset es un piso y representa un lugar donde encuentra esparcimiento y relajación, pues en ese espacio decide también qué looks utilizar para sus presentaciones públicas: “Tengo piezas de diseñadores famosos como Philipp Plein, quien es uno de los más caros y quien me ha invitado a su boutique en Italia”, pagándole el boleto de avión, pues es una gran clienta para él, “pero no pude ir porque estuve en ‘¿Quién es la máscara?’ o en Chile… Ya van cinco fiestas a las que me invita y no he podido ir”. La cantante comparte que también tiene buena relación con representantes de marcas como Versace, quienes le dan un precio especial o formatos de pago accesibles porque saben que es una gran consumidora.

Cabe señalar que Yuri no sólo se enfoca en la moda, también en el maquillaje y la peluquería; incluso sus compañeras artistas le preguntan dónde adquiere las pelucas espectaculares que usa, a lo que ella confiesa: “Yo no tengo stylist, yo soy mi propia stylist”.

Añade que en España sí cuenta con la ayuda de un estilista que hace los contactos con personalidades importantes, a quienes les explica la figura que representa Yuri en México y América Latina.

Así mismo comparte que para su gira “Euforia”, le trabajó algunos vestuarios un diseñador de Kosovo que también ha hecho indumentaria para Christina Aguilera y Nicki Minaj, “son unos corsé espectaculares”.

Pero, ¿cuáles son las piezas más icónicas o costosas? “Tengo una pieza de Versace, toda de efecto metal, que la lanzó (Gianni) antes de morir, la cual la tienen ahora en un museo y cuesta 35 mil dólares, y yo no lo sabía, es un traje que saco cantando con Carlos Rivera en el segundo video de ‘Ya no vives en mí’ (2018). Mis fans fueron los que me mandaron la foto. Es una reliquia, está precioso ese vestido, me lo he vuelto a poner dos o tres veces”.

Montará una exposición

Yuri comparte que quiere montar una exposición de sus vestidos y atuendos que ha usado durante toda su trayectoria, “yo creo que a lo mejor en este 2023 para que la gente vea toda esta ropa que tengo, que es clásica. Hace unos años atrás Donatella Versace hizo un homenaje a Gianni Versace por sus 20 años de muerte y sacó todos los trajes que yo ya tenía. Yo antes me iba a Beverly Hills y tengo cosas firmadas de él (una taza, por ejemplo) y también de Giuseppe Zanotti, zapatos que están firmados por atrás. Entonces, en eso sí imito mucho a Madonna y JLo que se casan mucho con las marcas de moda, o en su momento Beyoncé con Balmain, que me encanta”.

Expresa que las artistas mexicanas deberían de trabajar más su vinculación con los diseñadores, pues a ella le ha funcionado: incluso, le prestan prendas y luego las regresa… Aunque sí hay piezas que paga porque las quiere para ella.

Expresa que Adela Micha es una de las celebridades que están interesadas en ver su guardarropa: “Tengo unas cosas de Thierry Mugler de hace como 26 o 30 años, y de Jean Paul Gaultier tengo el vestido de picos (en el pecho) como el que usó Madonna, me fui a Nueva York y me lo compré, hace poco lo volví a sacar de mi clóset”; de hecho, se hizo unas fotos recientes con él a propósito del estreno de la película “Blonde” con Ana de Armas. Sin duda Yuri es un icono de la música nacional, pero también de la moda.