Yuri vive la “Euforia” del éxito

La cantante veracruzana Yuri está más que lista para seguir sorprendiendo al público. Y es que recién lanzó su álbum “Celebrando a una leyenda” donde la acompañan diversos artistas entre los que destacan: Lucero, Grupo Firme, Los Ángeles Azules y María José, entre otros.

En entrevista con EL INFORMADOR, comparte la aventura que fue desarrollar este material, pues asegura que Sony Music echó la casa por la ventana, trabajando en un álbum muy costoso donde participaron más de 150 personas.

El material se grabó en vivo durante dos días en un teatro de Guanajuato y en él, Yuri demuestra su versatilidad cantando grandes éxitos a ritmo de balada, ranchero, pop, bolero, regional mexicano, grupero, cumbia y salsa. “Estoy agradecida con Dios, con la disquera y con Manuel Cuevas, quien fue el inventor de todo esto, desde un principio me dijo: ‘me encantaría hacer un homenaje para ti ahora que estás todavía joven’, porque siempre hacen homenajes cuando ya están viejitos o muertos (risas)”.

Señala que lo que sorprendió mucho de Manuel Cuevas fue que le propuso este homenaje, pero no con sus canciones, sino con los éxitos de los famosos con los que cantó a dueto. Resaltó que esto era para darle versatilidad a su carrera, pues hace cuatro años ya había lanzado el concepto “Primera Fila” con sus éxitos más importantes: “Entonces, para darme ese crecimiento como intérprete, pues canté con ellos en sus géneros, no en el mío. No estuvo fácil, hubo mucho estrés y tensión, pero cuando ya ves el disco terminado, pues valió la pena el esfuerzo, la colitis y la gastritis, porque ahí tienes un disco maravilloso”.

Sobre si le gustaría lanzar una segunda parte, dice Yuri que aunque la idea es atractiva, no lo cree porque a este álbum se le invirtió mucho dinero y la disquera debe recuperar su inversión. Además, resalta que en este proyecto varias colaboraciones se quedaron fuera, pero le da gusto saber que varios artistas la llamaron para decirle que querían estar en su disco: “Yo creo que me he ganado a pulso el cariño y el respeto de la gente. Soy una mujer que respeta a sus compañeros, cuando me preguntan de alguno de ellos respondo con referencias muy respetuosas”.

En cuanto a los egos, confiesa que todos los artistas se portaron de una manera profesional y cordial, que ella prefiere trabajar con personas así que con las que causan conflictos. “Se sintió el ambiente tan bonito, nunca hubo alguno (que dijera) ‘yo quiero abrir, yo quiero cerrar, o ese día no porque va fulano o perengana’. No, a ese tipo de personas mejor hay que quitarlas”.

Volverá a bailar

También adelanta que ya comienzan los preparativos de su gira “Euforia” donde promete que tendrá tres performances donde bailará al menos tres coreografías completas como en los años 90, pero sí acota que será la última gira en la que haga coreografías de principio a fin. Incluso, resaltó que la fecha para Guadalajara sería entre los meses de octubre y noviembre. Se siente más recupera después de las secuelas que le dejó la COVID-19 y está más que lista para ofrecer grandes shows.

Por si fuera poco, Yuri expresa que hay propuestas para hacer realities en Chile y México, pero que debe coordinar sus tiempos para saber cuál paso es el siguiente. También está promoviendo el sencillo “Te quedas sin mí”, canción a la que la invitó a participar María León, una pieza del regional mexicano. Y a propósito de ese género resalta que en su nueva música le gustaría seguir explorándolo y buscando algunas otras colaboraciones con mujeres dedicadas a él, por ejemplo, Ana Bárbara o Chiquis.

¿Qué hay de su bioserie?

Sobre la serie biográfica que le producirá Televisa, la cantante comparte que ella ya contó su historia y que el siguiente paso le corresponde a la televisora.

“Televisa tiene la serie, ellos tienen todos los derechos, ya no depende de mí, depende de ellos. Ya están listos los guiones. El fin de año (2021) me junté con la escritora para limpiar algunas cositas y para ponerle más, porque algunas ya se me habían olvidado cuando conté toda la historia, que fue muy difícil porque es abrir la cloaca, acordarse de muchas cosas que me di cuenta que ya estaban sanadas de mi pasado y otras que no, con mi mamá, con mi exmarido y con muchas personas que han estado involucradas en mi vida”, confiesa.

Resalta además que en esta serie no va a hablar de las personas que estuvieron con ella, “porque es muy complicado, todo el mundo se enoja, no quieren que hables (de) sus verdades y después te demandan y salen en la televisión… (y dicen) ‘eso que dijo es mentira’. Entonces, me da mucha flojera. Yo en lo que me voy a enfocar mucho es en lo que viví con mi madre y lo que viví yo con las personas que la regué, que amé y no amé, pero no me interesa hablar de las personas, para nada, en lo absoluto”.

Una reconciliación con su madre

Confiesa que antes de que su mamá (Dulce Canseco) muriera, le había comentado de su intención de contar su historia en una serie. “Quiero enseñarle a la gente lo que a veces los artistas vivimos y que no todo es color de rosa. Y también de dar una enseñanza en esa serie, que tenga un final, porque por ejemplo, la serie de Luis Miguel padrísima y todo, pero un desenlace que dices… ¿qué pasó con el papá? ¿No hablaron, no concretaron? No, no, no, no, en mi serie si habrá finales y cosas que se concreten y que enseñen a las mamás cómo no deben de tratar a las hijas y las hijas cómo no deben de tratar a las mamás”.

Expresa que antes de que su mamá falleciera, hicieron las paces. “A mí me costó mucho trabajo volverme a llevar con mi mamá, que si no fuera por el cristianismo y por Dios, no, yo creo que a mi mamá no la hubiera enterrado, pero gracias a Dios la pude enterrar, pedimos perdón y nos llevamos muy bien antes de morir, fue una mamá estupenda”.

Finalmente, Yuri comparte que no sabe cuándo pondrá en marcha la serie Televisa, pero sí entiende que por la COVID-19 se han detenido proyectos y están arrancando otros como la serie de Gloria Trevi, “y a lo mejor la que seguirá, será la mía, pero ya depende de ellos, ya mi parte ya la hice”.