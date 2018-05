Yuri dice sí a bioserie; se niega a hablar de Luis Miguel

Ahora que están de moda las series de televisión sobre la vida de los famosos, como la de Luis Miguel que está al aire actualmente, Yuri compartió que en este momento hay dos productores interesados en contar su historia y de concretarse con alguno, avisaría el próximo año; sin embargo, pone sus restricciones para llevar a cabo dicho proyecto: “Yo soy una mujer valiente y transparente que a veces por serlo, me meto en muchos problemas o me inventan cosas que nunca dije; entonces, hay que aguantar vara. Ya hay dos productores que están interesados en mi vida; y de hacerse, yo estaría muy pegada a lo que van a hacer, porque luego los productores hacen lo que ellos quieren”.

A lo que agrega, “a mí me gustaría que presentaran la serie tal cual, que no engañen a la gente, que no me pongan como la santa o la perfecta, porque no lo soy. Yo no vengo a engañar a la gente y si vas a exponer tu vida, hay que tener pantalones, yo soy neta, transparente, yo no soy una santa”.

Recordó que en algún momento tuvo una charla con su madre en la cual ella la autorizaba de que la representara en una película; sin embargo, le pidió que no la satanizara. Y explica que eso ella ha visto en otros proyectos, donde se termina por satanizar a algún personaje de la vida real.

Sobre Luis Miguel

En el cuarto capítulo de “Luis Miguel, la serie” que se transmite por Netflix, se recreó la boda de Yuri con Fernando Iriarte. “La jarocha”, como también se le conoce, fue amiga de Luis Miguel en los años 80 y al respecto opina sobre este proyecto televisivo que cada domingo se vuelve tendencia en redes sociales.

“La serie no la he visto, sólo el primer capítulo y este último que me sorprendió mucho ver una parte de mi vida ahí. Luis Miguel y yo éramos muy buenos amigos, nunca fui su novia –gracias a Dios– hace muchos años que no lo veo, me encanta todo lo que le está pasando y sobre la serie no quiero opinar nada, no soy de los personajes que están involucrados ahí, si yo estuviera involucrada en algo más profundo, aclararía, sacaron mi boda y ya, él si fue a mi boda y pienso que cuando hay alguien que te estima, pues va a tu boda, va a verte feliz, para mí fue un honor que él estuviera ahí”.

Más cerquita de su público

El próximo 23 de mayo a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex, la cantante veracruzana se presentará con su gira “Tan Cerquita Tour” en un concepto más íntimo, pero arrollador como los espectáculos que la caracterizan. La intérprete estará ofreciendo los éxitos que la encumbraron en la década de los 80 y 90, pero también estará cantando las nuevas canciones que se incluyen en su disco de hits “Primera Fila” donde a los temas de antaño les incluye nuevas versiones. Los boletos van de los mil 500 a los 300 pesos.

Yuri también anunció que será de nuevo la conductora de “La Voz… Kids”; agregó que continúa de gira con Pandora en Estados Unidos. Compartió que le gustaría hacer una gira con Mónica Naranjo o Marta Sánchez; incluso, adelantó que se está cocinando un tour ochentero tomando la idea del “90s Pop Tour” y espera que de concretarse algo, la inviten.