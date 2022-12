Con el fin de año cerca, los conteos de popularidad comienzan a relucir para descubrir, en el caso de la industria musical, cuáles fueron los artistas más buscados por los fans en las plataformas digitales, y en el mercado latino resaltan nuevamente figuras que han logrado un impacto mundial desde el género urbano, estando en las listas top exponentes como Shakira, Bad Bunny y Karol G.

Aunque en los últimos años el reggaeton y las variaciones urbanas han dominado en las preferencias de la audiencia latina, el regional mexicano también ha ganado terreno mediante cantautores como Edén Muñoz y Christian Nodal, quienes desde la esencia vernácula se han posicionado como exponentes mediáticos y virales, logrando situarse en el top de los artistas más reproducidos en plataformas como YouTube, por ejemplo.

De acuerdo al listado que recientemente publicó la revista Forbes, Edén Muñoz es un caso particular de éxito, pues si bien el cantante ya era más que conocido por su trayectoria junto a Calibre 50, tras aventurarse en su carrera en solitario, en tan solo un año ha logrado cifras importantes en las métricas de las principales plataformas digitales de promoción musical y de videos. En la lista propuesta por Forbes se mencionan a artistas como Bad Bunny, Shakira con Rauw Alejandro, Karol G, Christian Nodal y hasta Víctor Cibrían, que con un par de canciones lograron marcar récords de visualizaciones en cuestión de días en YouTube.

Con un año de carrera solista, por ejemplo, Edén Muñoz se ha integrado al top con su video oficial “Chale”, que a la fecha acumula más de 265 millones de reproducciones en YouTube, en tanto que Christian Nodal con “Ya no somos ni seremos” suma 181 millones. Artistas como Bad Bunny destacan por múltiples videos oficiales, por ejemplo, “Tití me preguntó” ha logrado a la fecha 565 millones de vistas, mientras que su colaboración con Chencho en “Me porto bonito” llega a 529 millones. Por su parte, Shakira y su dueto con Rauw Alejandro en “Te felicito” acumula al momento 417 millones de vistas, y Karol G con “Provenza” ya supera los 551 millones de reproducciones.

En el caso de Edén Muñoz se ha resaltado que su carrera en solitario ha sido un gran acierto ante el cobijo que le siguieron brindado sus fans tras retirarse de Calibre 50, pues en un año se ha impuesto como uno de los artistas más mediáticos en el mercado latino, convirtiéndose también como uno de los más buscados en plataformas como TikTok, en donde sus canciones son de las más populares en las opciones de musicalización para videos de los usuarios.

“Que sentimiento me da al poner este post. Empezamos con 0 oyentes un 25 de diciembre cuando ‘Creo en ti’ salió al mundo. A casi un año de nuestro proyecto solo me queda decir: GRACIAS. Gracias a ustedes que confían en mi música y en el entorno seguro que hemos creado, donde no hay prejuicios, donde son bienvenidos todos por parejo y la música y el arte se disfrutan con pasión”, indicó Edén Muñoz – originario de Los Mochis, Ahome, Sinaloa- en un post en su cuenta de Instagram al compartir el conteo propuesto por Forbes.

“Gracias a mi equipo, ustedes me hacen grande. Gracias a Dios por no dejarme de la mano, pero sobretodo, tengo dos agradecimientos especiales. Gracias Paloma Magallanes, Emilio, Matías, mis padres, hermanos, amigos y a quienes han estado y confiado en mí y por animarme a salir de la obscuridad de la depresión para compartir lo que tanto me apasiona”, añadió el cantautor al destacar que este era un sueño cumplido que desde niño le parecía inalcanzable.

“Aún así con las puertas cerradas en la cara y las trabas que le ponen las personas que no quieren que brille, más se aferra y más disfruta del amor que tiene por la música. Felicidades niño Edén Muñoz, que grande eres, sigue escuchando tu corazón que solo Dios nos puede parar. Que cabrón eres, te echan tierra y floreces más”.

FS