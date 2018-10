Yolanda Saldívar, el desafío de Damayanti Quintanar

Los garbanzos de a libra se dan pocas veces en la vida, y cuando llega la oportunidad no hay que desaprovecharlos. Así le sucedió a la actriz mexicana Damayanti Quintanar, quien con una trayectoria en cine y televisión, es hasta ahora que tiene el ojo mediático encima por su interpretación y transformación en Yolanda Saldívar para la serie policial y periodística “El Secreto de Selena”, estrenada el 23 de septiembre por TNT y producida por BTF Media.

En entrevista, la actriz cuenta cómo se transformó para este rol, por ejemplo, subió 18 kilogramos, cuando antes mantenía una figura atlética luego de haber sido una boxeadora en la serie sobre Julio César Chávez.



-¿Imaginaste el alcance que tendría el meterse en la piel de Yolanda Saldívar?

-Nunca pensé en el alcance que tendría el personaje, me han llegado bonitos comentarios en mis redes sociales. Estaba enfocada en construir un papel completo, un personaje que la gente recuerda muchísimo, porque al ser la asesina de Selena, se volvió muy importante por decirlo de alguna manera en el sentido de que es un personaje tan odiado. Me dediqué más bien a hacer las cosas de la mejor manera en las que yo podía hacerlas, esa fue mi conciencia durante todo el tiempo en el que estuve trabajando a Yolanda Saldívar.



-¿Es el rol que estabas esperando?

-Yo sí estaba buscando un personaje que fuera protagónico en un proyecto importante, que me pudiera colocar en un buen lugar en mi carrera, pero lo que no sabía es que vendría con el paquete de la carga emotiva que tiene Yolanda Saldívar y la subida de peso, que sí fue un reto importante la transformación física en este personaje.



-¿Cómo viviste la transformación luego de haber hecho la serie de Julio César Chávez?

-La verdad es que el nivel emocional fue muy fuerte y también fue difícil a nivel físico y mental. Todavía sigo bajando de peso, estoy trabajando en ello. Esto fue una de las características para que yo pudiera interpretar a Yolanda Saldívar porque ella es una mujer gordita, pero también la voz, por ejemplo, fue otra de las cosas que quise plasmar en el rol, porque cualquier persona que haya escuchado hablar a Yolanda, sabe que tiene una voz muy particular y quería que se viera esta cosa compleja de que sí es la fan, pero también es una enfermera… es muy interesante ver qué le pasó en su cabeza y sus emociones, que terminó sucediendo esta tragedia, que ella llegara al grado de matar a su amiga.



-Retratas al personaje con humanidad, podemos ver sus inseguridades y complejos…

-Es una persona que tiene sentimientos y emociones como todos nosotros, no es un robot, simplemente que justo esas emociones la llevaron a un lugar equivocado. Sí creo que es una mujer resentida socialmente. Uno no puede depositar los huevos en una misma canasta, yo creo que Yolanda sentía que se moría sin Selena y cometió esta grave acción de matarla y de eso no hay duda, la bala que jaló con su mano entró en el cuerpo de Selena y la mató, pero yo creo que de pronto el fanatismo -porque la admiración es diferente- a veces te puede cegar y no ves la realidad como es.



-En la serie se marca un halo oscuro y hasta tenebroso en el entorno de Yolanda, ¿esto sucedió a propósito o fue algo que surgió durante el rodaje?

-Los directores tenían una propuesta de fotografía cada que retrataban la vida de Yolanda, Jerónimo Rodríguez, quien es el fotógrafo y Alejandro Aimetta, quien es el director de los primeros seis capítulos, ellos tenían una propuesta visual y una atmósfera que generaron para que el personaje de Yolanda tuviera este ambiente. Yo llevaba mi personaje al lugar con lo que yo trabajé y ellos tuvieron esta idea, es parte de ayudar cinematográficamente al rol.



-¿Te gustaría tener contacto con Yolanda para saber qué piensa de esta serie?

-Yo la verdad es que quise hacerlo (el personaje) con mucho respeto para la familia, para la memoria de Selena, y también para nada se trataba de hacer a la asesina “mala de malolandia”, se trata de hacer personajes reales con los que uno se puede identificar.

Sí me gustaría conocerla y platicar con ella, yo no creo que Yolanda Saldívar sea un monstruo, es un ser humano que tuvo un momento emocionalmente difícil y que cometió algo que la dejó marcada para siempre. (Antes del incidente) no tenía antecedentes penales, nunca le había hecho mal a nadie, tenía a su familia, a sus amigos, su trabajo, simplemente se descolocó al encontrarse con Selena, al estar tan cerca y sentir que la perdía.