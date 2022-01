"Yo soy Betty, la fea": Este multiverso no lo tiene ni Marvel

Los clásicos no pasan de moda y así lo ha demostrado la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, pues desde que llegó a Netflix se ha colocado semana a semana como uno de los contenidos más vistos de la plataforma, siempre en el top 10. Y ahora quienes tienen televisión abierta, pueden disfrutar de las aventuras de “Beatriz Pinzón Solano” en “Ecomoda” de lunes a jueves en Azteca 7.

Así como “Spider-Man: No Way Home” sorprendió en diciembre reuniendo a los tres actores que más recientemente le han dado vida al personaje: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, los fans de “Betty” no se han quedado atrás y en redes sociales en los últimos días han difundido una imagen donde se congregan la mayoría de las actrices que han dado vida al icónico personaje colombiano.

Si Lucero tiene su propio multiverso con “Lazos de amor” con las trillizas “María Guadalupe”, “María Paula” y “María Fernanda”, la actriz Ana María Orozco, quien encarnó a “Betty”, no se queda atrás, pues después de ella, son muchas las actrices las que se han metido en la piel de la fea y adorable más famosa del mundo.

En México por ejemplo, está Angélica Vale, quien hizo su propia interpretación como "Leticia Padilla Solís" en "La fea más bella" en 2006.

En ese mismo año, Salma Hayek produjo la versión americana con América Ferrera como protagonista dando vida a "Betty Suárez". Y recientemente, en 2019, se hizo para Telemundo "Betty en NY" donde Eyfer Torres fue la encargada de interpretar a "Beatriz Aurora Rincón Lozano". Y a ti, ¿cuál versión de 'Betty, la fea' te ha gustado más?

AC