Yalitza, de las pantallas al activismo

Un año después de la vorágine que le trajo su protagónico y la nominación al Oscar por el laureado filme “Roma”, Yalitza Aparicio utiliza los reflectores para alzar la voz a favor de las comunidades indígenas y las mujeres.

Alejada por ahora de los sets de filmación, la joven de origen mixteco, dedicará este año a su labor como Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO por los pueblos indígenas y a las conferencias que imparte por el mundo.

Dentro de este rol, Aparicio, la primera indígena nominada como Mejor actriz por la Academia de Hollywood y maestra de profesión, regresó a un salón de clases invitada por la Universidad de Harvard, donde ofreció una charla en “The Mexico Conference 2020”.

“Sé que todo esto (la fama) son subidas y bajadas, entonces el hecho de estar ahora a este nivel, darle la visibilidad (a las comunidades indígenas), motivar a más personas con cosas que en un principio me había planteado, ha sido gratificante”, apuntó Aparicio.

El ayer y el mañana

Su participación en la película dirigida por Alfonso Cuarón, ganadora de tres premios Oscar, la convirtió en una inspiración para muchos mexicanos que son frecuentemente discriminados por sus rasgos y origen indígenas, en una sociedad reacia a reconocer su racismo.

Trabajar en “Roma” no solo le trajo aplausos de la audiencia y la crítica internacional, sino que prestigiosas revistas de moda como “Vogue” y “Vanity Fair” le dedicaron portadas, suscitando halagos pero también numerosas expresiones de odio en redes sociales.

“No somos rostros nuevos, simplemente somos personas que ya estábamos, pero que nunca nos habían volteado a ver. O que nosotros mismos no teníamos la inquietud de decir ‘¡Ya basta, también existimos!”, señaló Aparicio.

Su personaje de “Cleo”, una trabajadora doméstica inspirada en la niñera de Cuarón, conectó con muchas mujeres dentro y fuera de México, motivando además a célebres simpatizantes del movimiento feminista en Latinoamérica.

La cantante chilena Mon Laferte la invitó a participar en el video de su canción “Plata Ta Tá”, un frenético reggaetón en donde Aparicio se luce con un pañuelo verde, símbolo internacional de la lucha por el derecho de las mujeres al aborto.

En su natal Oaxaca -segunda entidad del país, después de Ciudad de México, en despenalizar el aborto- Yalitza desató críticas entre voces conservadoras, pero mantiene firme su postura.

“Cada una es libre de decidir, dependiendo de su situación (...). Simplemente estoy apoyando el derecho que tenemos todas las mujeres: somos libres de decidir sobre nuestro cuerpo”, opinó la joven de 26 años.

“Soy feminista, siempre lo he sido. Muchas veces creen que el ser feminista significa ser ‘más que lo hombres’, cuando realmente se trata de buscar esta igualdad que tanta falta nos hace”, indicó.

A la raíz

Aparicio llegó al mundo del cine por casualidad. Recién graduada como maestra, el destino la puso frente a la cámara cuando acompañaba a su hermana a hacer un casting para “una nueva película mexicana”, sin imaginarse que aquello le cambiaría la vida.

Sus múltiples viajes por el mundo le impiden volver seguido a su natal Tlaxiaco, un pueblo de unas 40 mil personas en Oaxaca, donde su éxito en “Roma” la ha convertido en una estrella local.

“Cuando voy a mi tierra, me dicen ‘¡Cómo vas a lavar los platos!, ¡Tú solo siéntate, eres una celebridad!’, y yo en tono de burla les digo que no se me van a caer las manos”, confesó risueñamente.

Los anhelos de Aparicio, que soñaba con el día en que sus alumnos le presumieran sus títulos universitarios, se han transformado al saber que hoy su labor inspira a otros.

“Toparme con un mayor número de personas que me digan que sí se puede, esa es una forma en la que yo me lleno de energía”, remata con una sonrisa.