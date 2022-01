Yalitza Aparicio presume su abdomen y se muestra al natural

Yalitza Aparicio sorprendió a sus más de dos millones se seguidores con unas imágenes donde luce al natural pero dejando descubierto su abdomen plano.

La actriz oaxaqueña se encuentra en San Esteban Atatlahuca en el estado de Oaxaca y posó frente al tótem de la localidad. En la primera imagen aparece agarrándose el cabello y deja lucir su cintura y abdomen, dato que no dejaron pasar sus fans y reaccionaron.

INSTAGRAM / yalitzaapariciomtz

"Que la vida nos despeine ������ y nos lleve a lugares maravillosos ����.. Ignoren la pancita ... Pero no me puedo negar a la comida", escribió en la publicación en Instagram que sumó más de 130 mil "me gusta" y decenas de comentarios.

Apenas en noviembre pasado, Yalitzaatrajo las miradas al posar para la revista de hombres "Bad Hombre". Y no, no es como Playboy, es una publicación dedicada a los caballeros que da consejos de estilo, belleza, sexualidad y arte.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram su participación y dijo estar "disfrutando de cada momento". Publicó una serie de siete fotografías, desde la portada que forma parte de la edición para el subtítulo Skin, hasta el detrás de escena de la sesión fotográfica.

jb