Yalitza Aparicio participa en campaña de inclusión de Netflix

Netflix publicó en su cuenta de Twitter el video de una campaña para impulsar la inclusión dentro de las producciones y contó con la participación de Yalitza Aparicio, cuya actuación en la película "Roma", de Alfonso Cuarón, le mereció una nominación en la edición 91 de los Oscar.

"Hagamos espacio para voces que aún no se escuchan, para historias que aún no se han contado", escribió Netflix en el clip que tiene referencias a "Roma" y "Orange is the New Black", entre otras creaciones de la plataforma.

El video cuenta con la participación principal de la actriz Uzoamaka Nwaneka "Uzo" Aduba, de "Orange is the New Black", quien va recorriendo diferentes escenarios de las series televisivas y películas.

Let's make room for voices yet to be heard, for stories yet to be told. pic.twitter.com/A16DrZwWXI — Netflix US (@netflix) 28 de febrero de 2019

Al inicio del video, la actriz pregunta al espectador si alguna vez ha estado en un cuarto donde no ve a nadie como él mismo. "El mundo está lleno de esos cuartos y sus límites. Límites para quien cuenta historias, para quien escribe, para quien dirige, para quien actúa y para quien busca que su vida sea reflejada", asegura.

Tras esto surge la invitación a crear espacios para esas historias y que esas voces se escuchen.

Por su actuación en "Roma", de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio se volvió la gran revelación en la actuación en 2018.

JM