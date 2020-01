Yalitza Aparicio impacta con fotos para Vogue

Después de su participación en "Roma" de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio, poco a poco fue agarrando terreno en el mundo de la moda. De la mano de su estilista Sophie Lopez, no solo la vimos enfundada en diseños exclusivos, sino también fue imagen de marcas de alto lujo como Prada y Rodarte. No obstante, Yalitza siempre se mantuvo con los pies en la tierra, demostrando que la belleza no se basa en qué marca estés usando sino en cómo te sientas desde tu interior.

Hace un año, Yalitza Aparicio protagonizó quizás una de las portadas más famosas de la edición mexicana de la revista Vogue.

Por ello, el equipo de la revista celebra este aniversario con una serie de fotografías en la que la actriz de ROMA, además, se estrena como escritora, pues ha redactado, en palabras de Vogue, una carta a la madre Tierra.

A través de la cuenta de Instagram de Barbara Terán, Subdirectora y Deputy Editor de Vogue México, pudimos ver un poco más del proceso de creación de esta sesión de fotos. En ella podemos ver a Yalitza de lo más feliz luciendo atuendos de Raquel Orozco así como textiles originarios de su natal Oaxaca bajo el lente de Cesar Durione.

El texto, escrito por Yalitza Aparicio, hace un recuento de los lugares enigmáticos de Tlaxiaco, Oaxaca y reflexiona sobre la importancia de conservar el planeta.

jb