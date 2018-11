Yalitza Aparicio, ha nacido una estrella

Su nombre suena para contender por el Oscar; además, recientemente fue reconocida en los Hollywood Film Awards con el premio a la “Mejor Nueva actriz”; y es que el nombre de Yalitza Aparicio comenzó a resonar en el mundo del cine tras el estreno de “Roma” en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La película de Alfonso Cuarón que recrea el México de antaño tuvo a la actriz oaxaqueña en el papel de “Cleo”, un rol que marcó su debut en el séptimo arte.

Desde Los Ángeles, Yalitza platicó con esta casa editorial cómo llegó a este proyecto cinematográfico: “La propuesta me llegó para un casting en mi comunidad, Tlaxiaco; ahí, en esa ocasión, yo no sabía que había casting, tampoco estaba interesada. Fue por medio de mi hermana que supe y ella me insistió mucho para que lo hiciera”.

Tras el estreno, Aparicio ha recibido elogios, al igual que “Roma”. La revista “Time” la calificó como una de las mejores actuaciones del 2018.

Sobre el éxito, Yalitza comparte: “Como era algo que no esperaba todo lo que he vivido ha sido una gran sorpresa. Han sido cosas nuevas para mí, casi totalmente desconocidas, pero muy agradables al ver y escuchar la respuesta que ha tenido el público frente a la película”.

Cabe señalar que el descubrimiento del cine detrás de cámaras estuvo lleno de aprendizajes y sorpresas para Aparicio: “Lo que más me sorprendió fue ver todo el trabajo que implica hacer una película, que a veces uno no lo valora. Me di cuenta de todas las personas involucradas, que ponen mucho de su parte, y gracias a eso hay buenos personajes. Aprendí demasiadas cosas de Alfonso. Algo que le agradezco mucho es que me enseñó a confiar en mí, a darme cuenta de que puedo hacer cosas que jamás imaginé. Es sorprendente todo eso”.

La actriz y maestra de preescolar utilizó la similitud de su trabajo para adentrarse en la psicología de su personaje: “Con mi personaje me ayudó demasiado sentirme identificada. No conocía la historia que iba a presentar, sólo conocía su pasado. Eso me ayudó a darme cuenta de que teníamos muchas similitudes, como en los sueños que aspirábamos. Alfonso me platicó del personaje, me permitió sentirme más tranquila, al saber que esa persona que iba a representar tenía tanta similitud conmigo. Conforme fue pasando la historia me ayudó un poco a asimilar o a recordar a mi mamá y a mi hermana. Había cosas que nos pasan en la vida, me dejaba sorprender por algunas cosas que sucedían en la cinta”.

¿Qué sigue para Yalitza?

Tras haber comenzado su carrera como actriz, los planes a futuro son algo que la oaxaqueña busca tomarse con toda calma del mundo:

“Ahorita no estoy pensando mucho en eso. Era algo que en un principio me mortificaba, pero he tratado de ir disfrutando los momentos que se me están presentando. Si se vuelve a repetir sería increíble; y si no se da, pues tuve una bonita experiencia. El hecho de que muchas personas me vean aquí -en la película- creo que ya puede ser una inspiración para seguir luchando por todo lo que desean: eso es una recompensa muy grata que puedo tener”.

Con las ganas de darle un mensaje a los espectadores, Yalitza Aparicio recomienda ver la cinta “Roma” por ser “una buena experiencia: permite ver la vida desde diferentes puntos de vista”. La reflexión se encuentra en el mensaje de la cinta.

Así mismo, la actriz compartió su parte favorita: “Hay una escena donde convivo son ‘Sofi’ (Marina de Tavira), es ese momento en donde le comparto la lengua materna: ella lo aprecia y se sabe la melodía que yo canto”.

Orgullosa de sus raíces

La película ha logrado el aplauso de la crítica especializada y espera repetir eso en la escena comercial. ESPECIAL

Cabe señalar que la presencia de Yalitza en la película resalta la visibilidad que tienen las personas de las diferentes etnias que conforman a México, un hecho que la hace sentir feliz: “Me emociona saber que una persona así puede acceder a una película. Puede ser una inspiración para el resto de la gente. Es bonito que Alfonso dio esa oportunidad y volteó a ver a esas personas”.

Otro tema del cual se siente orgullosa es el del lenguaje: “Ha sido triste vivir algunos momentos en donde las personas no valoran las lenguas que tenemos. Y con este filme es como encontrar esa ilusión de que las nuevas generaciones las valoren y hacer a un lado esa idea de que por dominar una lengua alguien pueda ser blanco de discriminación. A pesar de que en la película hablo mixteco, realmente yo no sé hablarlo, es algo que mi comunidad ha perdido ya en un gran porcentaje”.

