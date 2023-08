Yahritza y su esencia celebran ser el número uno del regional en Billboard

El grupo regional mexicano “Yahritza y su esencia” hasta la fecha, se ha visto afectado, luego del video viral donde los jóvenes se expresan mal de la comida mexicana y aseguran que tampoco les gusta la capital del país.

Tras estas fuertes declaraciones, el grupo se disculpó pero ya fue tarde, pues el público mexicano decidió no perdonarlos. Provocando que los jóvenes artistas ya no tengan el suficiente apoyo en su carrera que apenas arrancaba.

Esta acción ocasionó que perdieran seguidores en sus redes sociales, pasando de tener 5 millones a 700 mil en pocos días, aunque la banda sigue teniendo fe en que el público aceptará su disculpa; sin embargo, también hace poco celebraron uno de sus mayores logros; se posicionaron en primer lugar en el Billboard, categoría de regional mexicano, por su respectivo tema “Frágil” en colaboración con Grupo Frontera.

Por otro lado, el grupo antes era visto bailando la canción en redes, pero la publicación ahora se ha llenado de comentarios negativos. Entre ellos, algunos usuarios expresan lo siguiente:

“Ellos no representan al regional mexicano”. "No tienen derecho a monetizar con la música mexicana", "Busquen otro género que cantar", "dejen de utilizar a México en sus publicaciones", "México los subió y México los tira", "Si quieres que la música mexicana te lleve a las listas más importantes pero no te gusta México", "un éxito y adiós", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Por último, su talento se ha visto reflejado en Spotify. Han aumentado la cifra de oyentes por mes y se convirtieron en lo más escuchado.





