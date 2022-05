Ximena Sariñana llevará su “Amor adolescente” al C3 Stage

Este viernes 6 de mayo, la tapatía Ximena Sariñana visitará Guadalajara para presentarse en concierto en el C3 Stage (Vallarta 1488, Col Americana) en punto de las 21:00 horas como parte de su gira 2022 “Amor adolescente”, misma que le da nombre al álbum publicado en octubre del año pasado y en el cual experimenta con sonidos como el pop, la cumbia, el mariachi y el trap, una placa muy ecléctica y sin etiquetas que explora las diferentes maneras de amar.

En entrevista para EL INFORMADOR, habla sobre esta vuelta a la Perla Tapatía y también cuenta cómo la maternidad ha abonado en su creatividad como artista a propósito de que el 10 de mayo es el Día de las Madres. “Estoy muy emocionada de regresar a los escenarios y sobre todo a Guadalajara”. Adelanta Ximena que se va a armar una buena velada, “es un show nuevo, creo que logramos muy bien adentrar al espectador al universo de ‘Amor adolescente’, no solo de lo que tiene a nivel sonoro, sino también la parte visual que está muy bien lograda”.

Destaca que en este show se invitará al público a conectar con ese amor de la adolescencia por el que todos hemos pasado. Ximena comparte que la experiencia de este disco ha sido muy linda, “porque es conectar con estas nuevas generaciones, y ese es el gran comentario que me ha llegado… ‘Oye, mi hija que tiene 13, 14 o 16… le encanta el disco, se identifica mucho con las canciones y con todo el universo que es’. Y eso me hace sentir muy bien porque de alguna forma logramos nuestro objetivo”.

A lo largo de su trayectoria, Ximena ha demostrado que se puede adaptar muy bien a todos los géneros y “Amor adolescente” justamente representa ese abanico de posibilidades de exploración sonora. “Tiene mucho que ver el lugar en donde estoy en mi carrera, en donde me gusta mucho hacer música, trabajar en el estudio, lo hago con mucha seguridad porque ya sé cómo me gusta y cómo es la experiencia, sé de lo que soy capaz y es llegar al estudio a explorar y que cada canción te dicte hacia dónde se quiere ir, dándome esa licencia de experimentar y ver si funciona o no”.

A propósito de que el próximo martes 10 de mayo se celebra a las madres, Ximena comparte que ella se deja ‘apapachar’ ese día. “Dejo que me celebren, para mí es un tiempo de agradecer… agradezco mucho ser madre, definitivamente es mi trabajo favorito, lo que más me gusta hacer en la vida y con quien más me gusta pasar mi tiempo. Y obviamente aprovecho al máximo ese día para recordarlo, apreciarlos y vivirlo con estas personas”.

En cuanto a cómo ha abonado la maternidad en su faceta creativa, destaca: “El amor que una siente como madre te hace vivir las cosas de una manera mucho más profunda, con más dimensión y también te dan ganas de crear a través de eso cosas que tengan un sentido, un nivel de profundidad y que marquen una diferencia en el mundo y en las personas que las escuchan. Y creo que esto me viene sucediendo desde hace un par de discos atrás, porque no solo quiero mostrarle al mundo lo que soy y lo que siento, sino que tenga un impacto en quien escucha.

Recuerda que su anterior disco “¿Dónde bailarán las niñas?” hablaba de abrir espacios en donde las niñas puedan ser empoderadas y que sean dueñas de sus vidas y sus sueños. Mientras que “Amor adolescente” es dejarse sentir libremente con intensidad en el aquí y el ahora, expresa.

Ximena comparte que hablar del amor a partir de la maternidad, te hace realmente conocerlo y hablar con veracidad de él. “Hay canciones como ‘Una vez más’ y ‘El amor más grande’ que son como esta celebración del amor” y que son una invitación para sentirlo siempre.

Sobre la actuación, recordó que acaba de filmar una película que lleva por nombre “Cómo matar a mamá”, la cual, resalta, probablemente se estrene este año, también vienen un par de películas más que rodó el año pasado.

Sobre “Amor adolescente”

“Amor adolescente” es el quinto álbum de estudio de Ximena; está conformado por temas como: “A no llorar”, una canción llena de empoderamiento femenino; “Aquí no hay pena”, el cual fue el tema principal del documental “On The Divide”, el cual fue presentado en la última edición del Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York; recientemente la canción “Te Confieso”, donde unió su voz al lado de Vadhir Derbez; así como el tema “El Dinero no es la Vida”, donde cantó al lado de la leyenda Rubén Blades.

Aunado a lo anterior, para este material, Sariñana quiso explorar nuevamente un territorio musical ya conocido para ella; fue así como nació “Mr. Carisma”, una cumbia en donde su inconfundible voz nos hace recordar a esa persona de la cual nos enamoramos pese a que todos, a nuestro alrededor, nos advirtieron que no era la indicada.