Ximena Navarrete, “Miss Beisbol”

El beisbol, “el rey de los deportes”, ha sido un tema recurrente en el séptimo arte, con cientos de películas que lo abordan, aunque son pocas de manufactura nacional. Dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara se presentó la cinta “108 costuras”, del director Fernando Kalife, con las actuaciones la Miss Universo tapatía Ximena Navarrete, Kuno Becker y Antonio de la Vega.

Para Ximena Navarrete, “108 costuras” representa su debut en la gran pantalla, luego de haber pasado por la televisión: “Llevo una novela (‘La tempestad’, 2013) y una película. Hacer televisión, una novela, es mucho, mucho, mucho más pesado, mucho más trabajo. El cine es natural, más relajado, fluye todo más lindo. Pero las dos dan mucha experiencia”, comparte.

Uno de los temas principales de “108 costuras” es la amistad, una cuestión que a la también modelo le es vital: “La amistad es una de las cosas más importantes en mi vida. La familia, la amistad, o la amistad que se tiene con los familiares, con personas que conocemos de toda la vida o con personas que recientemente conocemos. Sin duda, es algo que el público verá mucho en ‘108 costuras’”.

Como “consecuencia” de una cinta centrada en el compañerismo, no es de extrañarse que la jalisciense entabló nuevas amistades tras su primera película como actriz: “Padrísima experiencia, me encantó hacerlo, todo un equipo muy bonito. Trabajamos muy a gusto, una muy bonita producción”, señaló.

Como en casa

El martes por la noche, Kuno Becker regresó al FICG cuatro años después de haber traído su ópera prima como director, “Pánico 5 Bravo”, en 2013; y lo hace como el protagonista de “108 costuras”, en el papel de Reynaldo.

En esta ocasión, el actor mexicano vuelve a participar en una producción con los deportes como eje central de la narrativa, pues ya anteriormente tuvo éxito con la saga “Goal!”, aunque los deportes no son el fuerte de Kuno: “Si hay alguien que es malo para los deporte soy yo” (ríe).

Por eso para dotar de mayor verosimilitud a su personaje se preparó practicando el béisbol. “Se me dio más. Estuvimos entrenando muchísimo en el DF, bateando, picheando… El único deporte que realmente manejo es el que hice desde chavito, salto. Monté a caballo desde muy chico. En todos los otros deportes soy muy malo”, agrega en charla con este medio.

Para Becker, esta cinta ofrece la novedad del tema poco abordado en el cine mexicano, aunque el deporte es un pretexto para contar una historia más profunda: “Más que beisbol creo que es de relaciones humanas, de amistad, de seguir tus sueños, de sentimientos”. Como histrión, es su búsqueda: “Es mi chamba: transmitir emociones, hacer personajes. El ámbito del beisbol está padrísimo, pero es más importante los seres humanos y los comportamientos”.

Kuno Becker. El protagonista del filme. EL INFORMADOR/A. Camacho

Para Kuno lo que más pesa al momento de elegir un proyecto es el papel que tendrá: “Creo más en los personajes, en sus arcos, en la evolución que tienen dentro de la historia, el ámbito en que sucede la historia y en los comportamientos humanos interesantes”. Su gusto por interpretar personajes interesantes lo mantiene sin distingo si es una producción nacional o si es una invitación para trabajar en Estados Unidos, como ya lo ha hecho: “Me aventé varias series allá. Honestamente, ya me saqué la espina. No es un sueño que tenga ya, ya logré trabajar allá. No me importa ya nada más que un buen personaje, una buena historia”.

¿En qué proyecto anda?

Kuno trabaja actualmente en la postproducción de “Ánima”, que será su segundo largometraje como director y guionista, un rubro en el que cada vez se siente más confortable, afirmó en su paso por la alfombra roja en la gala de “108 costuras” dentro del FICG en el Conjunto de Artes Escénicas.