"Wonder Woman 1984" recauda 38.5 MDD en taquillas del extranjero

La secuela "Wonder Woman 1984" obtuvo aproximadamente 38.5 millones de dólares en las taquillas del extranjero, informó Warner Bros. el domingo.

La cinta protagonizada por Gal Gadot inició su exhibición a nivel internacional la semana pasada, estrenándose en 32 mercados, incluida China, y en más de 30 mil pantallas. Asistieron más de 6 millones de personas, señaló el estudio, y las críticas positivas en su mayor parte le auguran un buen futuro.

La mayoría de las ganancias provinieron de cines chinos, donde recaudó 18,8 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, eso fue insuficiente para ocupar el primer sitio en el país, ya que una cinta local lo obtuvo.

"Wonder Woman 1984" no se estrenará en los cines de Estados Unidos sino hasta el día de Navidad, fecha en que también debutará en HBO Max. La pandemia ha obligado a estudios como Warner Bros. a aceptar planes de estreno no convencionales con tal de que las películas lleguen a las audiencias.

En un principio se suponía que "Wonder Woman 1984" iba a ser inaugurada en cines de todo el mundo este verano, pero su fecha de estreno fue postergada una y otra vez. La primera película obtuvo más de 821 millones de dólares a nivel mundial en 2017 y, si no hubiera sido por la pandemia, había esperanzas de que la secuela —cuya realización costó unos 200 millones de dólares— superaría incluso ese total.

Warner Bros. ha intentado varias estrategias con sus películas este año, incluyendo estrenar "Tenet" en los cines y enviar "The Witches" directamente a HBO Max. Finalmente el mes pasado el estudio decidió estrenar "Wonder Woman 1984" tanto en cines como en HBO Max.

