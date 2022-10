Will Smith regresa con "Emancipation", su nuevo filme para Apple TV

Tras el escándalo que Will Smith protagonizó sorpresivamente al golpear al comediante Chris Rock, durante la pasada entrega del Oscar, el actor ha reaparecido en sus redes sociales para promocionar su nuevo proyecto “Emancipation”, película que llegará en exclusiva a la plataforma de Apple TV el próximo 9 de diciembre, teniendo un estreno global en cines el día 12 del mismo mes.

Bajo la dirección de Antoine Fuqua, Will Smith avanza en sus proyectos fílmicos, luego que tras perder el control en la ceremonia del Oscar y subir al escenario a golpear a Chris Rock, luego de que el comediante hizo comentarios desafortunados contra la actriz Jada Pinkett, esposa de Will Smith, sobre su condición de alopecia, la carrera de Will Smith se vio paralizada al ser severamente criticado por su actitud violenta, lo que lo orilló a abandonar voluntariamente se membresía de la Academia de Hollywood.

Si bien Will Smith había regresado a las redes sociales compartiendo actividades de su día a día e incluso sumándose a retos virales, por ejemplo, le actor se había mantenido con un perfil bajo sobre su próximos proyectos, pues diversas casas productoras habrían decidido romper toda relación laboral o de patrocinio tras la cachetada que públicamente dio, durante la transmisión en vivo del Oscar, a Chris Rock.

En julio de este año, Will Smith, quien finalmente aceptó el Oscar como mejor actor por “Rey Richard”, explicó lo sucedido con Chris Rock y aceptó que estaba pasando por una crisis personal en control de ira y emociones, por lo que pidió disculpas en un video, en un afán por asegurar que buscaría a Chris Rock para disculparse no solo con él, sino con toda su familia y quienes fueron dañados con sus acciones. En el nuevo filme “Emancipation”, dirigida por Antoine Fuqua (The Magnificent Seven), Will Smith estará sumergido en un drama histórico, en donde se narrará la vida de “Peter”, un esclavo fugitivo que emprende su camino a la liberación atravesando los riesgosos pantanos de Luisiana.

Ha trascendido que previo al anuncio oficial del estreno de “Emancipation”, la película fue proyectada en privado para conocer cuáles serían las posibles reacciones del público ante la historia y no tanto por la imagen pública de Will Smith; medios como Deadline señalaron que la película ha generado buenas críticas, y aunque se rumora que el drama podría ser una buena candidata para la próxima edición del Oscar, se desconoce sí lo ocurrido con Smith afectaría poder lograr una nominación o el actor sea considerado, pues tras golpear a Chris Rock está vetado de la fiesta cinematográfica durante 10 años.

FS