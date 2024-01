Westlife llegará con su nostalgia pop a Guadalajara; entérate cuándo 

Westlife, una de las boy bands más exitosas de la década de los 90 y también de los 2000 llegará a Guadalajara con su “The Wild Dreams Tour” el próximo 21 de marzo, el show será en el Auditorio Telmex. Desde 2021 este tour ha cautivado a públicos de todo el mundo, por ejemplo, de Gran Bretaña, Escocia, Irlanda, Europa; Asia, Emiratos Árabes, Canadá y Estados Unidos, por mencionar algunos.

En nuestra ciudad se espera que el grupo interprete sus más grandes éxitos como “Swear It Again”, “If I Let You Go”, “Uptown Girl” y “Hello My Love”, así como nuevos himnos pop del último álbum, además de algunas otras sorpresas, ya que en shows anteriores han interpretado popurrís de ABBA en escena.

Compuesto inicialmente por Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily, Shane Filan y Brian McFadden, Westlife paso a disolverse en 2012 después de 14 años de trayectoria, más tarde se reunieron en 2018 siendo McFadden el único miembro que desde 2004 hasta la fecha había dejado de formar parte de la agrupación.

El nombre Westlife está asociado con canciones populares como “My Love”, “You Raise Me Up” y “Season in the Sun”, además de “Uptown Girl” siendo este un cover de la versión original de Billy Joel. La banda ha vendido más de 50 millones de álbumes en más de 40 países, de los cuales alrededor de 12 millones fueron en el Reino Unido.

