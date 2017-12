Weinstein era un perro: Jennifer Lawrence

La actriz Jennifer Lawrence, habló con Oprah Winfrey sobre el caso del desterrado productor de Hollywood, Harvey Weinstein y las múltiples denuncias de acoso de las que ha sido acusado.

Durante una entrevista con la presentadora estadounidense para The Hollywood Reporter, la ganadora del Oscar aseguró que aunque nunca sufrió de ningún tipo de abuso por parte de Weinstein, todos sabían “que era un perro, que era un bruto”.

Durante esta plática, Lawrence contó que al inicio de su carrera una productora la hizo desnudarse junto a otras cinco mujeres más delgadas, y le sugirió que bajara de peso.

Ante esto, la actriz de películas como “Los Juegos del Hambre” señaló que con el paso del tiempo, “te haces más importante y dejan de joderte tanto”.

Como solución a esta problemática, Jennifer propuso que las mujeres se unieran para formar una comisión y así evitar que se den este tipo de comportamientos.

“Tenemos que ponernos de acuerdo y encontrar la forma de no dejar escapar este momento. No decir simplemente 'Oh, vaya locura eso'. Tenemos que hacer algo de verdad", sentenció.

Recientemente se unió a una campaña contra el acoso sexual, en ésta participan varias figuras como Nicole Kidman, Michelle Williams, Margot Robbie, Emma Stone, entre otras.

