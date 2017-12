Celebridades, en campaña contra acoso

La actriz mexicana Salma Hayek se unió a una campaña en Hollywood contra el acoso sexual, en la que participaron varias figuras.

Nicole Kidman, Diane Kruger, Michelle Williams, Margot Robbie, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Jake Gyllenhaal, Gal Gadot y Saoirse Ronan, entre otras, son las figuras que participan en "I will not be silent" (no permanecer en silencio).

La revista "W" publicó un video en el que se ve a las figuras de Hollywood repitiendo esa frase.

La iniciativa llega en medio del escándalo de abusos en la industria del cine, desatado a raíz de las acusaciones de decenas de mujeres contra el productor Harvey Weinstein.

